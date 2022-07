O-RAN annonce son programme de certification et de badging, son groupe de recherche de nouvelle génération, le Sommet Open RAN, ainsi que les résultats du PlugFest du printemps 2022





Depuis sa création en 2018, l'O-RAN ALLIANCE a pour mission de transformer les réseaux d'accès radioélectrique en RAN ouverts, intelligents, virtualisés et entièrement interopérables. Aujourd'hui, l'écosystème O-RAN compte plus de 340 entreprises et institutions dans le monde entier. L'accent placé par l'O-RAN sur l'ouverture se reflète dans sa structure en tant qu'organisation technique ouverte, conformément aux critères de l'OMC, que peuvent rejoindre les acteurs historiques comme les acteurs émergents, ou les institutions académiques, pour y contribuer.

Sommet de l'industrie de l'O-RAN ALLIANCE de juin 2022

Le Sommet de l'industrie de l'O-RAN ALLIANCE de juin 2022 s'est achevé le 29 juin 2022, et sa rediffusion à la demande est désormais disponible sur notre site Web.

Programme de certification et de badging O-RAN en coopération avec des Centres ouverts de tests et d'intégration (Open Test and Integration Centres, OTIC)

L'O-RAN ALLIANCE a lancé son programme de certification et de badging. Les certificats O-RAN indiquent qu'un équipement ou une fonction est conforme aux spécifications O-RAN, tandis que les badges O-RAN confirment l'interopérabilité ou la fonctionnalité de bout en bout d'une solution O-RAN. Les certificats et les badges O-RAN seront émis par les Centres ouverts de tests et d'intégration, ou OTIC.

Les OTIC fournissent un environnement de travail collaboratif, ouvert et impartial qui assure la cohérence et la qualité des tests des produits et des solutions O-RAN. L'O-RAN ALLIANCE vient tout juste d'approuver le 7e OTIC, et le premier sur le continent américain : le Kyrio O-RAN Test and Integration Lab, hébergé par CableLabs.

Consultez la liste complète des OTIC approuvés, sur notre site Web.

Le Groupe de recherche de nouvelle génération O-RAN se concentrera sur les futures normes de réseau

L'O-RAN ALLIANCE a créé son Groupe de recherche de nouvelle génération (nGRG).

« Le nGRG se concentrera sur la recherche autour des principes RAN ouverts et intelligents dans le domaine de la 6G, ainsi que des futures normes de réseau », a déclaré Chih-Lin I, co-président du Comité de pilotage technique de l'O-RAN, et directeur scientifique des technologies sans fil au China Mobile Research Institute. « Nous constatons une adoption très positive du nGRG de la part de l'écosystème O-RAN ainsi que de la sphère académique, et nous sommes impatients de voir les nouveaux progrès de la recherche. »

Le Sommet Open RAN @ Fyuz sera organisé les 25 et 26 octobre 2022 à Madrid

L'O-RAN ALLIANCE est ravie d'annoncer le Sommet Open RAN @ Fyuz, organisé par l'O-RAN ALLIANCE et Telecom Infra Project, qui aura lieu à Madrid les 25 et 26 octobre 2022. Nous souhaitons la bienvenue à TIP qui nous rejoindra dans le cadre de cet événement combiné.

Conçu pour réunir les parties prenantes de tout l'écosystème, le Sommet Open RAN @ Fyuz fournira les dernières actualités du secteur, à l'heure où nous nous dirigeons vers des réseaux mobiles plus désagrégés, intelligents, ouverts et entièrement interopérables. Le tout proposé dans le cadre d'une expérience unique combinant technologie et gastronomie pour éveiller votre imagination. Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur le site Web de l'événement Fyuz.

Le PlugFest mondial O-RAN du printemps 2022 a eu lieu sur 3 continents, réunissant 50 participants

À compter de cette année, l'O-RAN ALLIANCE organisera pour la première fois deux PlugFests mondiaux par an en réponse à l'intérêt toujours croissant de la communauté O-RAN diversifiée, qui souhaite tester et intégrer efficacement ses solutions O-RAN.

Le PlugFest mondial O-RAN du printemps 2022 a eu lieu sur 3 continents, et a réuni 50 entreprises ou institutions participantes, dont certaines ont participé à plusieurs événements.

En Amérique du Nord, le « PoCFest » O-RAN organisé par AT&T et DISH a eu lieu dans 4 laboratoires en coopération avec plusieurs universités :

Le TIP Community Lab de Meta, à Menlo Park, en Californie

Le POWDER Lab et le NSF PAWR SITE, avec l'Université de l'Utah

Le COSMOS Lab et le NSF PAWR SITE, avec l'Université Rutgers, l'Université Columbia et NYU Wireless

L'InterOperability Lab de l'Université du New Hampshire

Les activités ont été axées sur des démonstrations de cas d'utilisation dans le cadre des versions 6.0 et 7.0 des Spécifications détaillées des cas d'utilisation O-RAN, ainsi que des cas d'utilisation qui font actuellement l'objet d'un processus de spécification, tels que les économies d'énergie/l'efficience énergétique. Plus de 20 composants O-RAN uniques ont été testés pour établir leur conformité avec les spécifications O-RAN.

L'approche de validation de concept a également soutenu l'évolution des bancs d'essai de plusieurs entreprises et institutions de recherche, ce qui devrait accélérer la disponibilité des plateformes de recherche de nouvelle génération, conformément à la mission du groupe nGRG récemment établi au sein de l'O-RAN.

Parmi les participants, outre les organisateurs et les laboratoires, figuraient :Analog Devices, Anritsu, Calnex Solutions, Cisco, Fujitsu, HCL, highstreet technologies, IP Infusion, ITRI, Juniper Networks, Keysight Technologies, META, NSF ARA : Living Wireless Lab, NSF PAWR : AERPAW, NSF PAWR : Colosseum, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions, VMware et Wind River.

En Europe, le PlugFest O-RAN du printemps 2022 organisé par Telefonica a eu lieu au sein de l'OTIC européen de Madrid.

Les activités ont été axées sur le test de solutions de transport Xhaul ouvertes, notamment des tests de fonctionnement et de performance de plans de données, ainsi que la synchronisation. Les scénarios de test ont reproduit des déploiements réalistes avec une multitude de technologies, protocoles et encapsulations, afin d'obtenir des renseignements utiles sur les solutions testées. Trois configurations ont été étudiées avec différents équipements de transport, deux fournisseurs d'instruments et un fabricant d'émetteurs-récepteurs.

Parmi les participants, outre les organisateurs, figuraient : ADVA Optical Networking, Juniper Networks, Keysight Technologies, Precision Optical Transceivers, Ribbon et VIAVI Solutions.

En Asie, le PlugFest O-RAN du printemps 2022, organisé par Auray, a eu lieu au sein de l'OTIC et du laboratoire de sécurité d'Auray.

Divisées en 18 cas de tests, les activités ont été axées sur la vérification et la validation de l'applicabilité des tests dans un environnement de laboratoire, spécifiquement pour les tests Open Fronthaul, les tests de bout en bout, les tests Denial of Service (DoS), et les types d'exploitation aveugle de tests de sécurité.

Les actions réalisées couvraient un essai du programme de certification et de badging O-RAN vérifiant les processus et procédures s'y rattachant.

Le PlugFest a également inclus une session de test et d'optimisation de l'Open RAN pour le secteur de l'IdO ? méthodologie de notation intelligente pour une expérience de service de bout en bout basée sur les KPI de la 5G E2E du 3GPP.

Parmi les participants, outre les organisateurs, figuraient : Alpha Networks, Askey Computer, Calnex Solutions, Foxconn, Institute for Information Industry, Inventec, IP Infusion, ITRI, JPC connectivity, Keysight Technologies, Lions Technology, LITEON, MICAS, NKG, Pegatron, QCT, REIGN Technology, Rohde & Schwarz, Sageran, VIAVI Solutions et WNC.

L'O-RAN ALLIANCE prépare actuellement une annonce Web ainsi qu'une vitrine virtuelle, afin de permettre aux membres du public intéressés d'explorer en détail le PlugFest mondial O-RAN du printemps 2022. Cette vitrine sera bientôt disponible sur notre site Web.

