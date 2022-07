Alithya complète l'acquisition de Datum





MONTRÉAL, le 1er juill. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») est heureuse de confirmer la clôture de l'acquisition déjà annoncée de Datum Consulting Group, LLC et ses sociétés affiliées (« Datum » ou la « Société »).

Datum est un chef de file des services de transformation numérique qui soutient des organisations traitant de grands volumes de données, dont des assureurs et le secteur public. La Société offre ses services aux plus grands assureurs du monde, dont 6 des 10 principales compagnies d'assurance santé aux États-Unis et se spécialise dans la modernisation des applications et la migration des données grâce à l'utilisation de logiciels et de services de pointe axés sur la saisie de l'information, la gestion de contenu et la modernisation des applications et des règles. Datum compte plus de 150 professionnels et dessert ses clients internationaux à partir des États-Unis, de l'Europe, de l'Inde et de l'Australie.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file nord-américain des secteurs de la stratégie et de la transformation numérique qui emploie 3 700 professionnels dédiés et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'international. Depuis sa fondation en 1992, la capacité, l'envergure et les compétences d'Alithya ont toujours continué d'évoluer, guidées par une vision stratégique à long terme pour devenir le conseiller de confiance de ses clients. L'offre intégrée de la Société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs ainsi que les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe en tant que l'une des plus importantes sociétés de services-conseils et favorise les changements numériques en tant que conseiller de confiance auprès de clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, ainsi que les services professionnels, de la santé, du gouvernement et plus.

