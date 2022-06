La santé mentale au travail est à l'ordre du jour pour les chefs de file en durabilité environnementale





LifeWorks, un important fournisseur de solutions en mieux-être global virtuelles et présentielles, a présenté son plus récent produit à l'occasion du Corporate Knights 2022 Corporate Citizens Gala, un événement qui honore les entreprises les plus socialement responsables au Canada.

Le président et chef de la direction de LifeWorks, Stephen Liptrap, a pris la parole hier soir dans le cadre du Corporate Knights 2022 Corporate Citizens Gala. Ce gala vise à souligner les efforts des 50 entreprises les plus socialement responsables au Canada à partir d'une évaluation menée auprès de quelque 7 000 sociétés ouvertes dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard de dollars américains.

Tout en félicitant les membres de ce groupe de premier plan, M. Liptrap a insisté sur le fait que la santé mentale au travail est un aspect crucial et de plus en plus important de la responsabilité sociale d'une entreprise, au même titre que son rendement. Plus précisément, il a fait un parallèle entre la nécessité de préserver l'environnement et celles de veiller à la santé mentale et au mieux-être des gens.

Les personnes présentes à l'événement ont reçu un exemplaire du rapport de l'Indice de stratégie d'entreprise pour la santé mentale, le plus récent outil de services organisationnels de LifeWorks. L'Indice aide les organisations à évaluer et à comparer leurs politiques, pratiques et comportements à ceux d'autres entreprises dans des domaines clés par rapport à des cadres établis en santé mentale au travail. Grâce à l'Indice, les organisations peuvent cerner leurs forces et leurs lacunes en matière de santé mentale au travail. L'Indice fournit également des conseils en vue d'apporter des améliorations. Le rapport de l'Indice de stratégie d'entreprise pour la santé mentale est maintenant disponible à grande échelle par l'intermédiaire de LifeWorks. Les 50 entreprises les plus socialement responsables étaient notamment conviées au gala en raison de leur leadership en la matière.

Commentaires de Stephen Liptrap, président et chef de la direction

« La santé mentale des gens, tout comme l'environnement, était tenue pour acquise par le passé. Nous savons maintenant qu'une telle inattention peut avoir de graves conséquences à long terme. Nous avons également constaté que poser les bons gestes pour les gens et pour la planète est associé à l'atteinte de meilleurs résultats pour les entreprises. Dans notre économie propulsée par la main-d'oeuvre, les gestes et les investissements d'une organisation dans la santé mentale de ses employés seront des éléments distinctifs tout aussi sinon plus importants que leurs gestes sur le plan environnemental. Nous avons reconnu que les organisations avaient besoin de renseignements fondés de données probantes afin de prendre de bonnes décisions dans ce domaine, et c'est pourquoi nous avons investi dans la création de l'Indice de stratégie d'entreprise pour la santé mentale par LifeWorks. »

À propos de LifeWorks

