WCM (Women in Capital Markets) lance un Engagement en faveur des congés parentaux afin que les pères et les parents non naturels aient davantage recours à ce type de dispositions.





TORONTO, 30 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- WCM (Women in Capital Markets), une organisation nationale à but non lucratif qui s'efforce de faire progresser l'équité, la diversité et l'inclusion dans le monde de la finance, a le plaisir d'annoncer le lancement de son Engagement en faveur des congés parentaux. Cet Engagement invite les organisations du secteur financier à faire en sorte que les pères et les parents non naturels prennent davantage congé à la naissance ou à l'adoption d'un enfant. Des études montrent que les politiques et pratiques inclusives en matière de congés sont essentielles pour progresser vers une équité, une diversité et une inclusion plus grandes.



L'Engagement de WCM met en évidence certaines des difficultés que les pères et les parents non naturels peuvent rencontrer lorsqu'ils prennent ou demandent un congé, notamment des réactions négatives et des jugements de la part de leurs collègues et de leurs supérieurs. Souvent, ces réactions découlent des normes sexistes profondément enracinées qui continuent de prévaloir dans de nombreuses organisations et qui placent les parents non naturels dans la position d'aidants secondaires. L'Engagement attire également l'attention sur les obstacles qui empêchent la prise de congés, en citant un rapport récent de WCM, selon lequel une majorité d'hommes considèrent que les cultures professionnelles peu favorables et les stéréotypes liés au genre sont des obstacles à la prise de congés.

L'Engagement consiste en sept mesures essentielles que les organisations peuvent prendre pour que leurs politiques et pratiques en matière de congé prennent davantage en compte tous les parents. Il s'agit notamment de proposer à tous les parents un supplément aux prestations de congés, de favoriser une culture de soutien qui normalise le congé parental pour tous, de faire en sorte de simplifier au maximum la prise de congé, de veiller à ce que les congés n'aient pas d'incidence sur les carrières et les revenus, de communiquer les politiques de congé à tous les employés, de collecter et d'analyser les données organisationnelles sur l'utilisation des congés et de déclarer publiquement que l'organisation soutient les congés.

Les entreprises du secteur financier ont jusqu'au 31 décembre 2022 pour signer l'Engagement.

À propos de WCM

WCM est une organisation nationale à but non lucratif fondée en 1995. Elle accomplit sa mission par :

le développement d'une culture de l'équité; la diversification des talents; l'unification du secteur financier canadien.



Parmi ses partenaires, WCM compte de grands courtiers détenus par des banques canadiennes, des courtiers indépendants et étrangers, des gestionnaires d'actifs, des compagnies d'assurance, les principaux régimes de retraite, des organismes de réglementation, des bourses et des sociétés de conseil. Regroupant 3 500 membres professionnels et étudiants, WCM est le plus grand réseau de professionnels de la finance canadienne, unis pour revendiquer une plus grande équité, diversité et inclusion.

Pour tout complément d'information, écrivez-nous à [email protected]

