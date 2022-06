3D Cloudtm by Marxent s'associe à Kingfisher pour déployer une technologie de visualisation, de configuration et de planification des pièces en 3D





LONDRES, 30 juin 2022 /PRNewswire/ -- 3D Cloudtm by Marxent s'associe à Kingfisher plc, l'entreprise internationale d'amélioration de l'habitat, pour déployer une nouvelle technologie de visualisation, de planification et de conception 3D dans plusieurs de ses enseignes. Cette initiative comprend un planificateur de cuisine, de salle de bain et de rangement en 3D avec des capacités de réalité virtuelle, ainsi qu'une série de configurateurs de produits mobiles en 3D.

Le tout nouvel outil de planification et de conception en 3D pour la cuisine, la salle de bain et le rangement offre une expérience de planification hybride supérieure qui s'intègre facilement aux systèmes de conception dirigés par les collègues en magasin et au commerce électronique. Les enseignes B&Q et Brico Depot Romania de Kingfisher ont déjà lancé le système de planification de pièces en 3D au Royaume-Uni, en République d'Irlande et en Roumanie. B&Q UK a également déployé une gamme de configurateurs de produits 3D intuitifs et mobiles pour les cheminées et les lignes de produits Atomia et Alara exclusives à Kingfisher.

Grâce aux outils de planification et de conception 3D de Kingfisher, les acheteurs peuvent explorer, concevoir, visualiser et régler leurs achats en une seule application. Suffisamment simple pour les consommateurs et assez sophistiqué pour les cuisinistes expérimentés, même les novices peuvent dessiner un plan de pièce personnalisé, glisser et déposer des produits directement dans l'espace et personnaliser les finitions. Des fonctionnalités de conception plus sophistiquées sont disponibles pour les concepteurs expérimentés.

Le résultat est une image réaliste de n'importe quel projet de cuisine, de salle de bain ou projet de stockage en 2D et 3D. Les conceptions finies peuvent être exportées vers des rendus HD ou des panoramas à 360° et, pour ceux qui font leurs achats à la maison, les articles peuvent être ajoutés depuis la scène 3D finie directement dans leur panier en ligne.

Il est facile de prendre un rendez-vous de planification en magasin, de partager les mesures, le budget, les préférences de style et les conceptions avec les collègues des services de conception et de collaborer sur les détails du projet final. Les projets de planification de pièces en 3D peuvent également être exportés en panoramas à 360 degrés pour une expérience de réalité virtuelle immersive.

Principales caractéristiques en un coup d'oeil :

Localisé sur des enseignes, des marchés et des lignes de produits spécifiques

Options infinies de personnalisation et d'adaptation

Exportation des projets vers des rendus HD ou des panoramas à 360° semblables aux photos

Fonctionne sur ordinateur et tablette

Logiciel de conception et expérience identiques en magasin et pour le commerce électronique

Fonction de conception par glisser-déposer à partir d'une photo

Une précision au millimètre près

Outils professionnels pour les concepteurs experts

Fonction d'ajout au panier pour faciliter le paiement en ligne

Partage facile des projets avec les proches, les entrepreneurs et les collaborateurs

Fonctions d'agencement et de balayage automatisés des pièces bientôt disponibles

JJ Van Oosten, directeur numérique et technologique de Kingfisher, a commenté : « Chez Kingfisher, nous nous efforçons d'offrir la meilleure expérience à nos clients, en proposant plus de commodité, de choix et de rapidité dans le cadre de notre stratégie Powered by Kingfisher. »

« Nous avons choisi 3D Cloud by Marxent parce qu'ils ont la technologie, l'équipe et l'expérience nécessaires pour mettre en oeuvre des expériences 3D à l'échelle de l'entreprise. L'outil de planification des pièces en 3D dans les magasins combine une technologie de visualisation et de configuration de pointe et offre aux clients une expérience d'achat transparente et personnalisée. Le partenariat avec Marxent nous a permis de nous concentrer sur notre approche privilégiant le mobile, avec des outils permettant à nos clients de concevoir à partir de photos et de numérisation de pièces. La technologie 3D n'est qu'une des initiatives que nous avons lancées pour que Kingfisher soit à l'avant-garde de l'innovation dans la vente au détail. »

Leigh Davidson, directeur général de 3D Cloud by Marxent en Europe, a commenté : « Cette initiative est la définition de l'innovation à grande échelle. Kingfisher est une entreprise véritablement innovante, avec certains des esprits les plus brillants dans le numérique et l'amélioration de la maison, qui s'attaquent aux problèmes d'expérience client les plus difficiles dans le secteur vertical sur de nombreux marchés. Ce fut un honneur absolu de travailler avec les équipes de Kingfisher, B&Q et Brico Depot et de soutenir cette étape cruciale de leur transformation numérique. »

« La mise à jour de son offre numérique est au coeur de la stratégie de transformation de Kingfisher. Le planificateur de pièces 3D et les configurateurs de produits 3D ouvrent la voie pour que tous les outils de planification de pièces de Kingfisher fonctionnent sur la même plateforme, apportant une expérience client transparente à leurs enseignes au Royaume-Uni, en Irlande et en Roumanie. »

