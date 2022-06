Plus de 300 dirigeants mondiaux se retrouveront à Miami cette semaine pour parler développement durable





MIAMI, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- IDB Invest donne le coup d'envoi de son premier événement phare depuis le début de la pandémie mondiale, une conférence d'une semaine qui réunira plus de 300 leaders mondiaux à Miami et 6 000 connectés virtuellement, du 28 juin au 1er juillet, pour discuter de la manière dont le secteur privé peut jouer un rôle de premier plan pour assurer une croissance économique durable en Amérique latine et dans les Caraïbes.

Placé sous le thème « De la pensée à l'action », l'événement comptera plus de 100 intervenants et 50 panels représentant les sujets les plus urgents en matière de développement durable : action climatique, chaînes de valeur durables, transformation numérique, transition juste, innovation financière et petits pays et pays insulaires.

« L'entreprise durable est la seule entreprise qui aidera l'Amérique latine et les Caraïbes à relever ses défis. Le secteur privé a besoin de connaissances, d'expérience et d'outils financiers innovants pour mener des actions audacieuses », déclare James P. Scriven, PDG de IDB Invest. « Le moment d'agir est venu, et nous devons passer de la pensée à l'action en matière de développement durable. IDB Invest est prêt à accompagner ses clients pour parvenir à la croissance durable que notre région mérite. »

Parmi les principaux intervenants figurent James P. Scriven, directeur général d'IDB Invest, Alexandre Meira da Rosa, directeur de la stratégie, Gema Sacristán, directeur des investissements, Orlando Ferreira, directeur financier, ainsi qu'Eric Parrado, économiste en chef d'IDB.

Parmi les dirigeants d'entreprise de premier plan figurent Kara Kurst, vice-présidente d'Amazon chargée du développement durable au niveau mondial, Joe Koechlin, PDG de la société péruvienne d'écotourisme Inkaterra, et Teresa Vernaglia, PDG de la société brésilienne BRK Ambiental.

TLe rôle du secteur privé dans la résolution des problèmes de développement durable et dans le respect des engagements généraux concernant les émissions nettes nulles et les investissements dans la décarbonisation, conformément à l'accord de Paris, sera un thème récurrent.

Les problèmes spécifiques liés au changement climatique et au tourisme auxquels sont confrontés les petits pays et les pays insulaires seront abordés, avec la participation de Mike Maura, PDG du port de croisière de Nassau, et de Selwin Hart, conseiller spécial et sous-secrétaire général pour l'action climatique aux Nations unies.

À propos de IDB Invest

IDB Invest, membre du groupe IDB, est une banque multilatérale de développement qui s'engage à promouvoir le développement économique des pays d'Amérique latine et des Caraïbes dans lesquels elle mène ses activités par le biais du secteur privé. Avec un portefeuille de 14,1 milliards de dollars en gestion d'actifs et 325 clients dans 25 pays, IDB Invest fournit des solutions financières innovantes et des services de conseil qui répondent aux besoins de ses clients dans divers secteurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1849523/IDB_Invest.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1677970/IDB_Invest_Logo.jpg

