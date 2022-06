UN GRAND HONNEUR : CORPORATE KNIGHTS CLASSE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE PARMI LES 50 MEILLEURES ENTREPRISES CITOYENNES DU CANADA





OTTAWA, ON, le 29 juin 2022 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne a encore une fois été nommée parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes par la revue sur les activités durables Corporate Knights. La Monnaie s'est hissée au 22e rang parmi les 332 entreprises étudiées grâce à ses excellents résultats dans des secteurs de réussite clés comme les revenus mesurés en fonction de l'énergie, les gaz à effet de serre et la gestion des déchets, le taux d'absences résultant de blessures, les congés de maladie payés aux employés et la présence de personnes issues de la diversité au sein de l'équipe de direction et du Conseil d'administration.

« Être nommée parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada et troisième parmi les 100 entreprises dans la catégorie de la métallurgie par Corporate Knights est une incroyable reconnaissance de l'engagement à long terme de la Monnaie pour atteindre une excellence opérationnelle définie par la performance sur le plan environnemental, social et de la gouvernance, a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Nous sommes fiers des progrès réalisés par nos employés d'Ottawa et de Winnipeg au cours de la dernière année et nous continuerons d'innover pour offrir le meilleur à nos clients tout en maintenant notre rentabilité de la façon la plus responsable qui soit. »

En tant que société d'État fédérale, la Monnaie est déterminée à agir d'une manière durable et écologiquement responsable ainsi qu'à promouvoir la diversité et l'inclusion. Elle souhaite atteindre ces objectifs et se fixer ces ambitions à long terme de nombreuses façons.

La Monnaie est fière d'être devenue une des quelque 200 entreprises canadiennes à détenir une certification ISO 14001:2015, décrochée par l'usine de Winnipeg pour conformité sur le plan environnemental. Les efforts se poursuivent pour l'obtention de la même certification à l'usine d'Ottawa.

Afin de réduire ou de remplacer les produits chimiques généralement utilisés dans le domaine du monnayage, la Monnaie a conclu des partenariats avec des universités canadiennes et réalise des investissements en recherche et en développement pour améliorer ses processus d'affinage à Ottawa ainsi que ses opérations de placage à Winnipeg.

La Monnaie redouble également d'efforts dans sa stratégie des 3 R de la gestion des déchets (réduire, réutiliser et recycler) en 2022 afin d'atteindre un taux de réacheminement de 42 %.

Bien que la Monnaie continue de produire les pièces de circulation canadiennes et de gérer le système de distribution de pièces nationale pour servir toute la population, elle s'engage à ce que la fabrication de la monnaie de circulation respecte la carboneutralité d'ici 2030.

Pour respecter son engagement de mettre la diversité, l'équité et l'inclusion en milieu de travail au coeur de ses activités, la Monnaie a lancé son plan « Je m'engage » en juin 2021. Il s'agit d'un plan global visant à créer un environnement professionnel où les différences sont valorisées et où les employés sont outillés pour combattre activement le racisme systémique, la discrimination et les obstacles à l'inclusion.

La Monnaie s'engage également à redonner aux communautés et à apporter un changement positif dans la vie des Canadiens d'un océan à l'autre. La Médaille de reconnaissance, une initiative menée par les employés, a permis d'amasser des fonds considérables pour le Club des petits déjeuners. Le projet Médaille de santé mentale aide présentement à lever des fonds plus que nécessaires pour Jeunesse, J'écoute. D'autres initiatives caritatives sont prévues.

Le classement des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada se base sur 24 indicateurs de rendement clés qui couvrent la gestion des ressources, la gestion des employés, la gestion financière, les revenus et investissements verts ainsi que la performance des fournisseurs, entre autres.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une game de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca . Suivez la Monnaie sur Twitter , Facebook et Instagram .

À propos de Corporate Knights

Corporate Knights Inc. publie une revue sur les activités durables qui porte le nom de Corporate Knights, et elle compte une division de recherche qui établit divers classements et notations de produits financiers d'après la performance des entreprises au chapitre de la durabilité. La revue Corporate Knights a été nommée revue de l'année en 2013 et elle a remporté le prix argent de SABEW Canada pour le reportage d'enquête en 2019.

