Plan de gestion des matières résiduelles: Un bilan 2021 encourageant pour atteindre les objectifs





SAINT-LAURENT, QC, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Lors de sa séance publique du 28 juin, le conseil de Saint-Laurent a dévoilé les grandes lignes du bilan 2021 du Plan de gestion des matières résiduelles de l'arrondissement.

« Les effets de la pandémie se font encore sentir avec toutefois un retour progressif à la normale. Par exemple, on remarque une baisse du tonnage des matières organiques cette année comparativement à l'an dernier, où le confinement avait forcé une grande partie de la population à rester à la maison. Tout comme l'augmentation du tonnage des matières recyclables reflète les habitudes de consommation prises ces deux dernières années de privilégier certains achats en ligne. Mais globalement, notre bilan annuel de gestion des matières résiduelles est encourageant pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, notamment dans le cadre de notre planification stratégique 2022-2025 et de notre plan d'urgence climatique 2021-2030. De plus, dès l'automne, nous allons poursuivre le déploiement de la collecte des matières organiques dans les immeubles de 9 logements et plus et dans les industries et les commerces. Ainsi, notre volonté est claire: réduire considérablement la quantité des matières envoyées à l'enfouissement. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

Faits saillants de l'année 2021

Le taux de détournement de l'enfouissement à Saint-Laurent s'élève à 37 % en 2021. Il est demeuré semblable à celui de 2020 qui était de 36%.

à s'élève à 37 % en 2021. Il est demeuré semblable à celui de 2020 qui était de 36%. Un total 36 444 tonnes de matières résiduelles toutes catégories a été collecté en 2021 comparativement à 36 619 tonnes en 2020, ce qui représente une diminution de 0.5 %.

toutes catégories a été collecté en 2021 comparativement à 36 619 tonnes en 2020, ce qui représente une diminution de 0.5 %. Le tonnage des ordures ménagères présente une diminution de 335 tonnes, passant de 23 205 tonnes en 2020 à 22 870 tonnes en 2021, et ce, malgré une augmentation de 1,4% au nombre d'unités d'occupation sur le territoire. Ceci témoigne de la volonté grandissante de la population de mieux trier les matières résiduelles.

présente une diminution de 335 tonnes, passant de 23 205 tonnes en 2020 à 22 870 tonnes en ce, malgré une augmentation de 1,4% au nombre d'unités d'occupation sur le territoire. Ceci témoigne de la volonté grandissante de la population de mieux trier les matières résiduelles. Le tonnage des matières recyclables est passé de 6479 en 2020 à 7301 tonnes en 2021, une augmentation de 12,7 %. Celle-ci peut s'expliquer, entre autres, par l'augmentation de l'achat en ligne pour plusieurs types de biens (Amazon, boîtes de prêt à manger, etc.)

est passé de 6479 en 2020 à 7301 tonnes en 2021, une augmentation de 12,7 %. Celle-ci peut s'expliquer, entre autres, par l'augmentation de l'achat en ligne pour plusieurs types de biens (Amazon, boîtes de prêt à manger, etc.) Le tonnage de matières organiques collectées a connu une diminution de 467 t depuis 2020, passant de 5286 tonnes à 4819 tonnes en 2021. Cet écart peut s'expliquer par le fait que pendant l'année 2020, en raison de la pandémie, les résidents ont passé beaucoup de temps à la maison, et ont donc produit beaucoup plus de résidus alimentaires et verts.

collectées a connu une diminution de 467 t depuis 2020, passant de 5286 tonnes à 4819 tonnes en écart peut s'expliquer par le fait que pendant l'année 2020, en raison de la pandémie, les résidents ont passé beaucoup de temps à la maison, et ont donc produit beaucoup plus de résidus alimentaires et verts. Au mois d'octobre 2021, l'arrondissement a commencé l'implantation de la collecte des matières organiques dans les immeubles de 9 et plus ainsi que dans quelques industries et commerces. Plus précisément, 33 immeubles de 9 logements et plus et 50 IC se sont portés volontaires pour participer à cette première phase d'implantation.

ainsi que dans quelques industries et commerces. Plus précisément, 33 immeubles de 9 logements et plus et 50 IC se sont portés volontaires pour participer à cette première phase d'implantation. Le tonnage des résidus encombrants valorisables a affiché une baisse avec 1228 tonnes en 2020 comparativement à 1053 tonnes en 2021. Cet écart s'explique par le fait que pendant plusieurs mois il y a eu des fermetures d'organismes qui gravitent autour de la gestion des matières résiduelles comme les centres de dons et les écocentres. Ainsi, en 2020, le seul moyen de disposer des déchets volumineux était la collecte en bordure de rue. En 2021, c'est donc le retour aux valeurs habituellement observées depuis le début de la valorisation de résidus encombrants en 2017.

a affiché une baisse avec 1228 tonnes en 2020 comparativement à 1053 tonnes en écart s'explique par le fait que pendant plusieurs mois il y a eu des fermetures d'organismes qui gravitent autour de la gestion des matières résiduelles comme les centres de dons et les écocentres. Ainsi, en 2020, le seul moyen de disposer des déchets volumineux était la collecte en bordure de rue. En 2021, c'est donc le retour aux valeurs habituellement observées depuis le début de la valorisation de résidus encombrants en 2017. L'installation en novembre de 17 boîtes de récupération de masques jetables dans tous les bâtiments municipaux a permis de récolter un total approximatif de 121 020 de masques pour l'année 2021.

À propos de l'arrondissement de Saint-Laurent

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au coeur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

