Avis aux médias - Il faut stabiliser le personnel qui s'occupe de l'intégration des immigrantes et immigrants au Québec

MONTREAL, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la pénurie de main-d'oeuvre va continuer encore longtemps - on estime à 1,4 million le nombre de postes vacants au Québec dans les dix prochaines années - il est particulièrement crucial de mettre tous les éléments en place afin de bien accueillir les personnes immigrantes et de faire en sorte que leur intégration au Québec soit un succès. Or, la négociation de la convention collective de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), qui regroupe plus de 160 organismes spécialisés au Québec, achoppe en ce moment. Régler une convention collective qui permettrait de stabiliser ce personnel est essentiel. En effet, on y compte un taux de roulement de 70 % en un an et demi?!

Le STT de la TCRI-CSN est affilié à la Fédération des professionnèles de la CSN. Fondée en 1921, la CSN regroupe quelque 325?000 travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec et ailleurs au Canada.

