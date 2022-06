CruxOCM annonce l'extension de l'implémentation de sa technologie avancée d'automatisation des salles de contrôle chez Phillips 66





CALGARY (Alberta), 29 juin 2022 /CNW/ - CruxOCM , le pionnier de l'automatisation robotisée des processus industriels (RIPAtm), a annoncé que Phillips 66 s'est engagé à étendre davantage ses implémentations de production de pipeBOTtm à des actifs de pipelines supplémentaires afin de permettre des opérations plus sûres et plus cohérentes qui maximisent l'utilisation, l'efficacité et le débit de leur réseau de pipelines.

Les solutions de pointe de CruxOCM résolvent plusieurs défis de l'industrie, et en utilisant cette technologie, Phillips 66 sera en mesure de fournir des opérations répétables, sécurisées et exécutées de manière cohérente. Le pipeBOTtm de CruxOCM réduit les coûts et accroît le débit des pipelines, la rentabilité et l'intégrité des actifs.

Le nombre de commandes manuelles nécessaires aux opérateurs de la salle de contrôle pour gérer la fonctionnalité des pipelines est stupéfiant, généralement entre des centaines et des milliers pour réaliser des opérations discrètes telles que des démarrages, des arrêts ou des oscillations. pipeBOTtm est conçu pour réduire les commandes manuelles grâce à une automatisation intelligente. Grâce à l'application de l'intelligence au processus, la fatigue de l'opérateur de la salle de contrôle est considérablement réduite - jusqu'à 85 % de commandes en moins doivent être saisies dans tous les processus d'exploitation. Cette technologie permet aux opérateurs de la salle de contrôle d'exécuter des tâches supérieures plus essentielles, tout en assurant la sécurité et la performance.

« Phillips 66 a été un client formidable et nous sommes ravis de poursuivre l'expansion de pipeBOTtm dans l'ensemble de ses réseaux de pipelines », a déclaré Adam Marsden, chef de la gestion des risques chez CruxOCM. « Chez CruxOCM, nous donnons aux opérateurs de salle de commande les moyens d'utiliser des logiciels modernes qui permettent de créer les salles de commande autonomes de demain, dans les limites de sécurité d'aujourd'hui. Nous avons hâte de continuer à renforcer notre relation avec Phillips 66 pour de nombreuses années à venir. »

À propos de CruxOCM

Crux Operations Control Management Limited (CruxOCM) fournit un logiciel innovant de gestion du contrôle des opérations qui élimine la complexité et l'inefficacité associées aux salles de contrôle des opérations standard. Qu'il s'agisse de maximiser et d'optimiser les débits ou de rationaliser les procédures critiques en régime transitoire ou permanent, nous aidons l'industrie lourde à transformer en profondeur ses systèmes de contrôle des opérations et à obtenir des résultats spectaculaires qui réduisent les risques et augmentent la compétitivité, la croissance et la rentabilité. La plateforme logicielle RIPAtm de CruxOCM offre une exécution supérieure des opérations de la salle de contrôle et une architecture évolutive pour aider nos clients à rester à l'avant-garde des changements rapides, ou à être ceux qui créent les changements. Pour en savoir plus, consultez le site cruxocm.com .

