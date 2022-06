Ara Partners acquiert Petainer





Investment pour soutenir la croissance de la plus importante société d'emballage durable

DUBLIN, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- Ara Partners (« Ara »), une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements de décarbonisation industrielle, a annoncé aujourd'hui son acquisition de Petainer Ltd. (« Petainer » ou la « Société »), un producteur mondial de solutions d'emballage de boissons axées sur la durabilité, basé au Royaume-Uni. Cette acquisition a été réalisée par Ara en partenariat avec la direction de Petainer et des affiliés de Next Wave Partners LLP.

La société Petainer, dirigée par Hugh Ross, est un leader technique et innovant dans le développement et la fabrication de solutions d'emballage en polyéthylène téréphtalate (PET) durables et de haute performance pour des clients de premier ordre dans les secteurs des boissons gazeuses, de la bière, de l'eau et d'autres produits de grande consommation. La société se distingue notamment dans les domaines du refPET (bouteilles réutilisables à usage multiple), du rPET (PET recyclé) et des applications circulaires.

M. Ross a déclaré : « L'investissement d'Ara dans la décarbonisation industrielle, son expertise et sa présence dans l'industrie du recyclage des plastiques en Europe et en Amérique font d'Ara un partenaire précieux pour Petainer. La possession d'Ara améliorera considérablement la capacité de Petainer à investir dans l'expansion aux côtés de nos clients multinationaux, alors que ces derniers mettent en oeuvre leurs stratégies mondiales de durabilité et de circularité. »

Petainer propose une large gamme de solutions d'emballage PET durables qui permettent à ses clients de réduire leur empreinte carbone. Elle bénéficie de plus de 35 ans d'expérience dans la conception et la fabrication de produits de haute qualité et rentables, ayant pour principe fondamental la circularité. Elle exploite huit sites en Europe, en Amérique et en Asie pour servir ses clients dans le monde entier.

Christopher Picotte, associé chez Ara, a noté : « Petainer est un ajout convaincant au portefeuille d'Ara, composé d'entreprises qui s'efforcent de décarboniser l'industrie de l'emballage grâce à l'innovation technique et aux pratiques exemplaires. De son leadership en matière de produits sur les marchés refPet et rPet, à la fabrication certifiée neutre en carbone de son usine de Lidköpking en Suède, la société a toujours réussi à décarboniser ses produits et ses propres opérations. Nous sommes impatients de travailler avec Hugh et son équipe et de soutenir Petainer dans sa croissance future. »

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements de décarbonisation industrielle. Ara Partners investit dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficacité énergétique et des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture, en cherchant à créer des entreprises ayant un impact significatif sur la décarbonisation. Elle opère à partir de bureaux situés à : Houston au Texas, Boston au Massachusetts et Dublin en Irlande. Ara Partners a clôturé son deuxième fonds avec environ $1,1 milliard d'engagements de capitaux en septembre 2021. Pour plus d'informations sur Ara Partners, veuillez consulter le site Web www.arapartners.com .

À propos de Petainer

