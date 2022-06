Janssen reçoit un avis positif du CHMP pour IMBRUVICA® (ibrutinib) en association de durée fixe pour les patients adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) précédemment non traitée





Les sociétés Janssen Pharmaceutical de Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis positif recommandant l'approbation d'une nouvelle option thérapeutique avec IMBRUVICA® (ibrutinib) en association fixe par voie orale avec le vénétoclax (I+V) chez les adultes atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) précédemment non traitée.

Les perspectives des patients atteints de LLC ont progressé au cours des dix dernières années avec l'arrivée de thérapies orales ciblant la biologie sous-jacente de la maladie.3 Il est ainsi possible de combiner ces traitements novateurs dans une approche efficace et pratique donnant lieu à des réponses solides avec une durée de traitement limitée.1 En cas de validation, I+V sera le premier traitement combiné exclusivement oral, en une prise quotidienne et à durée fixe, avec un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton (BTK) dans le traitement de première intention des patients atteints de LLC.

"Grâce à ce schéma thérapeutique innovant, les professionnels de santé auront la possibilité d'utiliser l'ibrutinib soit en association à durée fixe, soit en traitement continu, leur permettant ainsi de mieux adapter le traitement de première intention de la LLC aux besoins individuels des patients", a déclaré Edmond Chan, MBChB, DM (Rés), EMEA Therapeutic Area Lead Haematology, Janssen-Cilag Limited. "L'avis positif nous rapproche de l'approbation de la Commission européenne (CE) et nous permet de proposer aux patients un traitement exclusivement oral, en une prise quotidienne et à durée fixe, ce qui n'était jusqu'à présent pas possible avec les traitements de la classe des inhibiteurs de la BTK."

L'avis positif du CHMP repose sur les données de l'étude pivotale de Phase 3 GLOW (NCT03462719), qui a démontré la supériorité de l'I+V sur le chlorambucil-obinutuzumab pour le critère d'évaluation principal, la survie sans progression (SSP), chez les patients âgés ou inaptes atteints de LLC (rapport des risques [HR] SSP : 0,216 ; intervalle de confiance [IC] à 95 %, 0,131 à 0,357 ; P<0,001).1 Il est également soutenu par la cohorte à durée fixe de l'étude de Phase 2 CAPTIVATE (NCT02910583) qui a évalué l'I+V auprès de 159 patients âgés de 70 ans ou moins atteints de LLC précédemment non traitée, y compris les patients atteints de LLC à haut risque.2

Les données de ces études ont récemment fait l'objet de publications dans NEJM Evidence, et Blood, respectivement1,4, et des présentations orales ont eu lieu lors du Congrès 2021 de l'Association européenne d'hématologie (EHA). Des analyses secondaires de GLOW, comprenant un suivi supplémentaire de l'étude, ont été présentées lors du Congrès annuel 2021 de l'American Society of Hematology (ASH), et des données supplémentaires de l'étude CAPTIVATE, notamment des résultats cliniques à trois ans et des preuves de restauration immunitaire après traitement, ont récemment été présentées lors du Congrès 2022 de l'EHA.

Les dernières données des deux études ont indiqué que le profil d'innocuité de la combinaison I+V était conforme à ceux de l'ibrutinib et du vénétoclax.1,4 Dans le cadre de l'étude GLOW, les effets indésirables liés au traitement (EIT) les plus fréquents étaient la diarrhée (50,9 %) et la neutropénie (41,5 %) dans le groupe ibrutinib-vénétoclax, et la neutropénie (58,1 %) et les réactions associées à la perfusion (29,5 %) dans le groupe chlorambucil-obinutuzumab.1 Des EIT de grade 3 ou supérieur sont survenus chez 80 (75,5 %) et 73 (69,5 %) des patients des groupes ibrutinib-vénétoclax et chlorambucil-obinutuzumab, respectivement.1 Au sein de la cohorte CAPTIVATE à durée fixe, les EIT les plus fréquents étaient la diarrhée (62 %), les nausées (43 %), la neutropénie (42 %) et l'arthralgie (33 %) et étaient essentiellement de gravité 1 ou 2.4 Les EI de grade 3/4 les plus fréquents étaient la neutropénie (33 %), l'hypertension (6 %) et la baisse du taux de neutrophiles (5 %).4

"Les données encourageantes de GLOW et CAPTIVATE confirment les modes d'action différents et complémentaires de l'ibrutinib et du vénétoclax, ainsi que le potentiel de ce protocole d'association à permettre des rémissions sans traitement pour les patients", a déclaré Craig Tendler, DM, Global Head of Late Development, Diagnostics & Medical Affairs, Hematology & Oncology, Janssen Research & Development, LLC. "L'avis positif du CHMP pour la thérapie I+V illustre notre engagement et notre leadership continu en matière de développement de schémas thérapeutiques innovants et pratiques susceptibles d'améliorer les perspectives des personnes atteintes de cancers du sang complexes comme la LLC."

À propos de l'ibrutinib

L'ibrutinib est un médicament oral à prise unique quotidienne, développé et commercialisé conjointement par Janssen Biotech, Inc. et Pharmacyclics LLC, société du groupe AbbVie.5 L'ibrutinib neutralise la protéine tyrosine kinase de Bruton (BTK), dont les lymphocytes B normaux et anormaux, y compris certaines cellules cancéreuses, dépendent pour se multiplier et se propager.6 En inhibant le BTK, l'ibrutinib contribue à extraire les lymphocytes B anormaux de leur environnement nourricier et inhibe leur prolifération.7

L'ibrutinib est approuvé dans plus de 100 pays et a permis de traiter plus de 250 000 patients dans le monde.8 Plus de 50 essais cliniques commandités par la société, dont 18 études de Phase 3, ont été réalisés pendant 11 ans pour évaluer l'efficacité et l'innocuité de l'ibrutinib.1,9 En octobre 2021, l'ibrutinib a été intégré aux listes modèles de médicaments essentiels (LME) de l'Organisation mondiale de la santé, qui répertorient les médicaments répondant aux priorités de santé mondiales et qui devraient être disponibles et abordables pour tous.10

L'ibrutinib a été approuvé pour la première fois par la Commission européenne (CE) en 2014, et ses indications approuvées à ce jour sont les suivantes :1

En monothérapie ou en association avec le rituximab ou l'obinutuzumab pour le traitement des patients adultes atteints d'une LLC non traitée précédemment

En monothérapie ou en association avec la bendamustine et le rituximab (BR) pour le traitement des patients adultes atteints de LLC ayant reçu au moins un traitement antérieur

En monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de LCM récidivante ou réfractaire

En monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints de macroglobulinémie de Waldenström (MW) et ayant reçu au moins un traitement antérieur, ou en traitement de première intention pour les patients inaptes à la chimio-immunothérapie, et en association avec le rituximab pour le traitement des patients adultes atteints de MW

Pour une liste complète des effets secondaires et les informations sur la posologie et l'administration, les contre-indications et autres précautions à prendre lors de l'utilisation de l'ibrutinib, veuillez vous référer au résumé des caractéristiques du produit.

À propos de l'étude CAPTIVATE

L'étude de Phase 2 CAPTIVATE a évalué dans deux cohortes des patients adultes précédemment non traités atteints de LLC et âgés de 70 ans ou moins, notamment des patients présentant une maladie à haut risque : une cohorte guidée par la MRM (N=164 ; âge médian, 58 ans) et une cohorte à durée fixe (N=159 ; âge médian, 60 ans).4 Les patients de la cohorte à durée fixe ont reçu un traitement de 3 cycles de démarrage à l'ibrutinib, puis 12 cycles en association avec le vénétoclax (ibrutinib par voie orale [420 mg/j] ; vénétoclax par voie orale [augmentation de 5 semaines à 400 mg/j]) et le critère d'évaluation principal était le taux de réponse complète (RC).4

À propos de l'étude GLOW

L'étude de Phase 3 GLOW (N=211 ; âge médian, 71 ans) est un essai ouvert randomisé ayant évalué l'efficacité et l'innocuité de l'I+V en première intention, à durée fixe, par rapport au Clb+O chez les patients âgés (?65 ans) atteints de LLC/SLL, ou chez les patients âgés de 18 à 64 ans ayant un score CIRS (cumulative illness rating scale) supérieur à six ou une clairance de la créatinine inférieure à 70 ml/min, sans dél(17p) ou mutations TP53 connues.1 Les patients de l'étude ont été randomisés pour recevoir soit I+V (n= 106) soit Clb+O (n=105).1

À propos de la leucémie lymphoïde chronique

La leucémie lymphoïde chronique (LLC) est typiquement un cancer des globules blancs du sang à évolution lente.11 L'incidence globale de la LLC en Europe est d'environ 4,92 cas pour 100 000 personnes par an et elle est environ 1,5 fois plus fréquente chez les hommes que chez les femmes.12 La LLC est une maladie qui affecte principalement les personnes âgées, avec un âge médian de 72 ans au moment du diagnostic.13

Malgré l'amélioration spectaculaire des résultats pour les patients au cours des dernières décennies, la maladie se caractérise toujours par des épisodes consécutifs de progression de la maladie et la nécessité d'un traitement.3 Les patients sont fréquemment soumis à plusieurs lignes de traitement lorsqu'ils rechutent ou qu'ils développent une résistance aux traitements.14

À propos des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson

Chez Janssen, nous créons un avenir dans lequel la maladie appartiendra au passé. Nous sommes les sociétés pharmaceutiques de Johnson & Johnson. Nous travaillons sans relâche pour que cet avenir devienne une réalité pour les patients du monde entier, en luttant contre la maladie grâce à la science, en faisant preuve d'ingéniosité pour améliorer l'accès aux traitements et en combattant le désespoir du fond du coeur. Nous nous concentrons sur des domaines médicaux où nous pouvons avoir un impact majeur, à savoir les troubles cardiovasculaires, du métabolisme et de la rétine ; l'immunologie ; les maladies infectieuses et les vaccins ; les neurosciences ; l'oncologie et l'hypertension pulmonaire.

Pour en savoir plus, consultez www.janssen.com/EMEA. Suivez-nous sur www.twitter.com/janssenEMEA pour connaître toute notre actualité. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen Biotech Inc., Janssen-Cilag Limited et Janssen Research & Development, LLC font partie des sociétés pharmaceutiques Janssen du groupe Johnson & Johnson.

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" concernant IMBRUVICA (ibrutinib), au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Il est conseillé au lecteur de ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles concernant des événements futurs. Au cas où les hypothèses sous-jacentes se révéleraient inexactes ou si des risques ou des incertitudes connus ou inconnus se matérialisaient, les résultats actuels pourraient être matériellement différents des attentes et des projections de Janssen Research & Development, LLC, Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc, de toute autre société pharmaceutique Janssen et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes concernent entre autres : les défis et impondérables inhérents à la recherche et au développement de produits, notamment les incertitudes quant au succès clinique et à l'obtention des autorisations réglementaires ; les incertitudes liées au succès commercial ; les difficultés et retards de production ; la concurrence, y compris les avancées technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par la concurrence ; les contestations de brevets ; les problèmes d'efficacité ou d'innocuité des produits se traduisant par des rappels de produits ou des mesures réglementaires ; les modifications du comportement et des habitudes de consommation des acheteurs de soins et de services de santé ; les révisions des lois et réglementations applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé ; et les tendances à la maîtrise des coûts des soins de santé. Vous trouverez une liste et une description plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres facteurs dans le rapport annuel déposé par Johnson & Johnson sur le formulaire 10-K pour l'année fiscale clôturée le 2 janvier 2022, notamment dans les sections intitulées "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements" et "Item 1A. Risk Factors", ainsi que dans les rapports trimestriels subséquents de Johnson & Johnson sur le formulaire 10-Q et autres dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission. Des copies de ces documents sont disponibles en ligne sur www.sec.gov, www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Aucune des sociétés pharmaceutiques Janssen, ni Johnson & Johnson n'assume l'obligation de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif suite à de nouvelles informations ou à des événements ou développements futurs.

24 juin 2022

