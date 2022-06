Une étude historique révèle que la nouvelle technologie de DeBogy Molecular réduit considérablement les bactéries et les infections mortelles pouvant survenir à la suite d'un implant chirurgical





DeBogy Molecular, Inc, une start-up de biotechnologie spécialisée dans la modification des surfaces antimicrobiennes, a annoncé aujourd'hui les résultats d'une étude de recherche in vivo, historique, qui établit l'efficacité et l'innocuité de sa nouvelle technologie destinée à tuer les bactéries dangereuses présentes à la surface des implants médicaux après les interventions chirurgicales.

L'infection produite par le biofilm bactérien qui se forme à la surface d'un implant médical représente l'une des complications les plus graves susceptibles de se produire après une chirurgie orthopédique ou l'implantation d'un dispositif médical. Les infections liées aux implants représentent plus de la moitié des 2 millions d'infections annuelles associées aux soins de santé, aux États-Unis, pour un coût de plus de 27 milliards de dollars par an.

Une étude de recherche préclinique a été menée par Vivexia, un Organisme de recherche clinique indépendant, pour évaluer l'efficacité et l'innocuité des implants en titane, traités par DeBogy contre la formation de biofilm bactérien. Au total, 121 souris ont été implantées et étudiées afin d'évaluer la fixation bactérienne sur l'implant, et le niveau d'infection dans les tissus environnants, comparativement au groupe témoin, non traité. L'étude a été supervisée par un groupe de chercheurs en médecine, et tous les protocoles de laboratoire ont été validés par un comité d'éthique vétérinaire.

Résumé des résultats de l'étude

Le biofilm bactérien sur les implants traités par DeBogy a été réduit de 99,97 % par rapport au groupe témoin, non traité, 7 jours après l'intervention chirurgicale

réduit de 99,97 % par rapport au groupe témoin, non traité, 7 jours après l'intervention chirurgicale La charge bactérienne dans les tissus environnants chez les animaux porteurs d'implants traités par DeBogy a été réduite de 99,8 % par rapport au groupe témoin, non traité, 7 jours après l'intervention chirurgicale

Les tissus environnants chez les animaux porteurs d'implants traités par DeBogy étaient globalement en meilleure santé, avec une diminution de l'inflammation, de la fibrose, de la vascularisation et de la nécrose

Une excellente santé clinique et une biocompatibilité ont été enregistrées chez les animaux porteurs d'implants traités par DeBogy

« La promesse d'une nouvelle technologie révolutionnaire capable de protéger en permanence la surface d'un dispositif implantable, contre la formation d'un biofilm bactérien dangereux, sans utilisation de produits chimiques toxiques, de revêtements ou même d'antibiotiques, est vraiment transformationnelle », a confié Wayne Gattinella, PDG de DeBogy Molecular. « Les résultats de l'étude confirment que la technologie DeBogy a le potentiel de sauver des vies et d'améliorer considérablement la qualité de vie de millions de personnes, jeunes et moins jeunes. »

Il convient de noter que ces résultats d'étude ont été livrés selon un modèle rigoureux, utilisant un inoculum élevé de Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), avec injection directe dans le site opératoire, après fermeture de la peau, et sans utilisation d'antibiotiques. Cela dépasse de loin la plupart des situations réelles de contamination chirurgicale clinique.

« Les réductions bactériennes rapportées sur les implants traités par DeBogy et dans les tissus environnants ont largement surpassé la littérature scientifique existante sur des modèles animaux similaires utilisant un traitement conventionnel », a souligné le Dr Houssam Bouloussa, chirurgien de la colonne vertébrale, et cofondateur de DeBogy Molecular. « Cette technologie a le potentiel de révolutionner la façon dont nous prévenons et traitons les infections du site chirurgical. »

Les premiers commentaires ont été recueillis auprès de leaders d'opinion clés en chirurgie orthopédique et en maladies infectieuses, sur l'importance de ces résultats d'étude :

« Les infections liées aux implants, étant difficiles à traiter, elles sont souvent dévastatrices pour les patients et les mutuelles santé. Les résultats de l'étude antimicrobienne menée par DeBogy donnent l'espoir aux cliniciens comme moi, qu'une mesure préventive efficace contre les infections liées aux implants est enfin à l'horizon. »

Le Dr Matthew Grant, Professeur adjoint spécialisé dans les maladies infectieuses, Yale School of Medicine

« La technologie DeBogy a le potentiel de fournir la solution antimicrobienne la plus importante que j'ai vue sur le marché médical, au cours de mes 30 années de carrière. L'efficacité et l'innocuité de cette nouvelle technologie peuvent réduire considérablement le fardeau des patients, associé aux infections liées aux implants. »

Dr James J. Yue, chirurgien orthopédique de la colonne vertébrale, spécialiste en orthopédie CT,

professeur agrégé, Frank H Netter School of Medicine,

ancien co-directeur de la chirurgie orthopédique de la colonne vertébrale, Yale School of Medicine

« Les infections articulaires périprothétiques sont reconnues comme l'une des principales causes de morbidité et de mortalité en chirurgie orthopédique. Les résultats de l'étude in vivo menée par DeBogy montrent une promesse unique d'introduire une nouvelle solution à cette complication postopératoire reconnue. »

Dr Antonia Chen, Chirurgien orthopédiste

L'étude de recherche de DeBogy sera présentée dans son intégralité lors de la réunion annuelle de la North American Spine Society à Chicago, en octobre 2022. Pour obtenir une copie du livre blanc sur la recherche, envoyez votre demande à [email protected].

À propos de DeBogy Molecular

DeBogy Molecular Inc est une société de biotechnologie, dédiée à l'innovation en matière de modification de surface. Fondée en 2019 après plus de 15 ans de recherche et développement, notre propriété intellectuelle exclusive peut modifier les structures des surfaces moléculaires pour détruire électrostatiquement les virus, les bactéries et les champignons, au contact. La plateforme DeBogy est efficace dans une large gamme de matériaux, pour les secteurs tels que le médical, la santé des consommateurs, les textiles et la fabrication industrielle. Notre objectif est d'assurer un environnement sûr, sécurisé et exempt de germes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.debogy.com

À propos de VIVEXIA

Créé en 2009, VIVEXIA est un organisme de recherche, axé sur les sciences de la vie et la santé, dont le siège est à Dijon, en France. VIVEXIA apporte un savoir-faire de longue date dans les infections bactériennes précliniques et dans l'évaluation d'antibactériens innovants ou de dispositifs médicaux biocides. Grâce à un large éventail de modèles fiables, VIVEXIA soutient des initiatives de recherche visant à relever le défi de la résistance aux antimicrobiens, et des infections associées au biofilm et acquises lors des soins de santé. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.vivexia.fr

