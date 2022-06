/R E P R I S E -- Avis aux médias : annonce en matière d'infrastructure à Waterloo/





WATERLOO, ON, le 27 juin 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce concernant les infrastructures publiques à Waterloo, en présence de l'honorable Bardish Chagger, députée de Waterloo, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de Dave Jaworsky, maire de Waterloo, et de Brenda Robinson, coprésidente du comité consultatif sur l'accessibilité de Grand River.

Date : Mardi 28 juin 2022

Heure : 10 h HAE

Lieu : Centre communautaire Albert McCormick, 500, promenade Parkside, Waterloo (Ontario) N2L 5J4

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 28 juin 2022 à 06:00 et diffusé par :