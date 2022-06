UbiPharm et Imperial forment une alliance stratégique et créent l'un des plus grands réseaux de distribution de solutions de santé d'Afrique





L'alliance stratégique formée par UbiPharm et Imperial permettra aux deux acteurs de la logistique et de la distribution de solution de santé en Afrique d'offrir une solution élargie aux clients du secteur pharmaceutique en mettant à leur disposition des solutions globales en matière de distribution à l'échelle continentale. Tout en assurant à UbiPharm et à Imperial de conserver leur autonomie, cette alliance permettra d'améliorer l'accès aux médicaments, vaccins et produits pharmaceutiques pour les patients et consommateurs dans plus de 40 pays africains. Il s'agit du plus grand réseau de distribution de solutions de santé du continent, dans lequel toutes les activités essentielles à la disponibilité des médicaments ? intégrant la fabrication, les affaires réglementaires, la promotion et la distribution -, seront facilement accessibles.

« Cette alliance stratégique avec UbiPharm est alignée sur notre ambition et notre stratégie « Gateway to Africa1 » visant à développer notre présence dans les pays africains francophones et lusophones. Une solution panafricaine telle que celle-ci est de bon augure pour les acteurs de l'industrie de la santé, nos clients et tous les consommateurs. Cette alliance permettra d'améliorer l'accès à des soins de santé, essentiels au développement durable du continent africain », déclare Mohammed AKOOJEE.

Cette alliance vise également à répondre à la demande croissante de l'industrie pharmaceutique pour une solution globale, sécurisée et performante dans les pays d'Afrique francophone, anglophone et lusophone, dans le respect des bonnes pratiques de distribution.

« UbiPharm est une entreprise citoyenne qui, depuis 30 ans, poursuit la même mission : favoriser l'accès aux solutions de santé dans les régions où nous opérons. Notre partenariat avec Imperial permettra de continuer à innover afin de répondre à l'évolution des besoins des populations sur le continent africain », se réjouit Gérard MANGOUA, Directeur Général du groupe UbiPharm.

Les synergies nées de cette alliance apporteront aux partenaires d'UbiPharm et d'Imperial une offre sans précédent, en termes de développement, de consolidation et d'accès à de nouveaux marchés et territoires.

