Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Fredericton





FREDERICTON, NB, le 27 juin 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de Jenica Atwin, députée de Fredericton, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Jill Green, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et de Kate Rogers, mairesse de Fredericton.

Date : Mardi 28 juin 2022



Heure : 14 h 30 (HAA)



Lieu : Station de traitement de Barker's Point



975, rue Barker

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

