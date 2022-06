Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure au Cap-Breton





SYDNEY, NS, le 24 juin 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant des infrastructures publiques en Nouvelle-Écosse en présence de Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney--Victoria, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Brian Comer, ministre responsable du Bureau de la Santé mentale et des Dépendances, au nom de l'honorable Tory Rushton, ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables, et de Leroy Denny, chef de la Première Nation d'Eskasoni.

Date : Lundi le 27 juin 2022



Heure : Midi (HAA)



Lieu : Eskasoni Cold Logistics

440, promenade Keltic

Sydney, Nouvelle-Écosse





