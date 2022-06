Mary Kay Inc. s'associe à la Society of Investigative Dermatology (SID) pour accorder des subventions éducatives à des boursiers de recherche universitaire, et faire ainsi progresser la recherche visant à promouvoir la santé de la peau





Mary Kay Inc., un chef de file mondial de l'innovation en matière de soins de la peau, a récemment parrainé et révélé ses premiers récipiendaires des Subventions accordées par Mary Kay pour la recherche sur la santé de la peau et les maladies de la peau, destinées aux chercheurs menant des études novatrices sur la santé de la peau et les maladies de la peau, lors de la rencontre annuelle 2022 organisée par la Société de dermatologie d'investigation (Society for Investigative Dermatology, SID).

« En tant que chef de file mondial de l'innovation en matière de cosmétiques et de soins de la peau, depuis des décennies, Mary Kay demeure déterminée à enrichir la vie des femmes partout dans le monde », a déclaré la Dre Lucy Gildea, chef de l'innovation, Produits et Sciences, de Mary Kay, lors de l'événement. « Nous avons également un engagement inébranlable à produire des produits de la plus haute qualité, et mener des recherches révolutionnaires en sciences de la peau. Nous reconnaissons que la collaboration est déterminante pour les nouvelles découvertes ; et les partenariats avec les communautés scientifiques, médicales et universitaires sont des collaborations vitales ; c'est pourquoi nous sommes ravis d'attribuer ces subventions scientifiques. »

Les Subventions accordées par Mary Kay pour la recherche sur la santé de la peau et les maladies de la peau ont été annoncées lors de la réunion de l'an dernier en partenariat avec la SID. Les subventions de 25 000 USD devaient être accordées à quatre chercheurs menant des travaux remarquables dans le domaine de la recherche sur la peau, afin de découvrir de nouvelles perspectives et stratégies d'invention. Dans les mois qui ont suivi la réunion de la SID en 2021, l'entreprise a reçu des demandes de scientifiques de tout le pays.

Il a finalement été retenu les quatre bénéficiaires suivants :

La Dre Allison C. Billi , MD, Ph.D. et professeure adjointe au département de dermatologie, de l'Université du Michigan. Le principal objectif de recherche de la Dre Billi est de comprendre « ce qui génère le photovieillissement ». La subvention financera la recherche visant à identifier des voies ciblées, qui aident à prévenir ou potentiellement inverser les effets du photovieillissement.

, MD, Ph.D. et professeure adjointe au département de dermatologie, de l'Université du Michigan. Le principal objectif de recherche de la Dre Billi est de comprendre « ce qui génère le photovieillissement ». La subvention financera la recherche visant à identifier des voies ciblées, qui aident à prévenir ou potentiellement inverser les effets du photovieillissement. La Dre Angel S. Byrd , MD, Ph.D. et professeure adjointe au Howard University College of Medicine, et professeure adjointe assistante au JHUSOM (départements de dermatologie). Les travaux de la Dre Byrd portent sur la base génétique du mélasma. Cette subvention financera la recherche pour aider à découvrir les causes génétiques du mélasma, et concevoir des options de traitement personnalisées.

, MD, Ph.D. et professeure adjointe au Howard University College of Medicine, et professeure adjointe assistante au JHUSOM (départements de dermatologie). Les travaux de la Dre Byrd portent sur la base génétique du mélasma. Cette subvention financera la recherche pour aider à découvrir les causes génétiques du mélasma, et concevoir des options de traitement personnalisées. La Dre Mae Alexandra Carpenter , stagiaire doctorante à la Wright State University. Les travaux de la Dre Carpenter explorent les mécanismes permettant de libérer les particules endommagées contenant de l'ADN, et comment elles activent les voies inflammatoires. Le financement de cette recherche aidera à développer de nouvelles approches thérapeutiques pour réduire la photosensibilité aux UVB dans les maladies auto-inflammatoires.

, stagiaire doctorante à la Wright State University. Les travaux de la Dre Carpenter explorent les mécanismes permettant de libérer les particules endommagées contenant de l'ADN, et comment elles activent les voies inflammatoires. Le financement de cette recherche aidera à développer de nouvelles approches thérapeutiques pour réduire la photosensibilité aux UVB dans les maladies auto-inflammatoires. la Dre Jennifer Powers, MD et professeure agrégée d'enseignement clinique au département de dermatologie de l'Université de l'Iowa. La Dre Powers s'intéresse à l'influence du microbiome et de l'environnement de guérison sur la cicatrisation des plaies et la formation de cicatrices. Le financement de cette recherche aidera à comprendre comment le système immunitaire et le microbiote interagissent pour modifier la formation de cicatrices à partir d'ulcères et de plaies chirurgicales.

« Félicitations à chacune de nos récipiendaires des subventions 2022 », a ajouté la Dre Gildea. « Ces personnes ont été soigneusement choisies en collaboration avec la Société de dermatologie d'investigation, et nous sommes ravis de soutenir leurs recherches. »

Le parrainage et les subventions révélés à la SID ne sont que les tout derniers efforts de Mary Kay visant à renforcer son engagement de longue date, consistant à faire progresser la recherche et le développement dans le domaine de la santé de la peau. Le portefeuille mondial de Mary Kay compte plus de 1 600 brevets de produits, technologies et conceptions d'emballage.

