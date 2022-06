ISG positionne L&T Technology Services en tant que Leader sur le marché des services d'ingénierie numérique





L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), société de services d'ingénierie pure-play de premier plan à l'échelle mondiale, a annoncé aujourd'hui avoir été positionnée en tant que « Leader » sur l'ensemble des 5 quadrants du marché nord-américain, dans le rapport Services d'ingénierie numérique ISG Provider Lenstm 2022.

ISG a reconnu les compétences de leadership de LTTS dans les catégories Conception et développement (services de produits et expérience), Opérations connectées et intelligentes (industries d'assemblage) et Opérations connectées et intelligentes (industries de transformation). LTTS a également été désignée « Leader » dans les catégories Engagement et expérience intégrés des clients/utilisateurs et Plateformes et services d'applications en Amérique du Nord.

LTTS a été récompensée pour ses infrastructures techniques émergentes, ses opérations connectées dans les industries d'assemblage, ainsi que ses parcours de transformation dans de multiples secteurs verticaux. Comme l'a indiqué ISG, la gamme de solutions d'apprentissage machine (ML), d'IoT et de services numériques de LTTS est renforcée par une équipe de talents en conception technique, qui possèdent des capacités en matière de technologies numériques, afin de fournir des produits et services de classe mondiale.

M. Jan Erik Aase, associé et directeur mondial d'ISG Provider Lens chez ISG Research, a déclaré : « Au fil des années, LTTS est devenue le partenaire de services ER&D privilégié des principales organisations mondiales, en accompagnant ces entreprises grâce à des services d'ingénierie numérique de premier ordre. LTTS offre une combinaison parfaite de compétences numériques, d'expertise technique approfondie, de vision de bout en bout des chaînes de valeur numériques, et de produits et services couvrant toutes les phases des courbes d'utilité et des cycles de vie. Les compétences de LTTS en matière de services d'ingénierie concernent non seulement les aspects techniques, mais s'illustrent aussi pleinement dans sa culture de l'innovation, son portefeuille de brevets et son expertise dans le domaine de l'architecture matérielle. »

M. Abhishek Sinha, directeur d'exploitation et membre du conseil d'administration de L&T Technology Services, a déclaré : « LTTS permet à ses clients de transformer avec succès la proposition de valeur de leurs produits et services, en concevant et en exécutant des feuilles de route de produits et de plateformes numériques tournées vers l'avenir, grâce à des services centrés sur l'utilisateur. Nous investissons dans les technologies numériques de pointe, et fournissons un large éventail de services, allant des puces jusqu'au cloud, à l'heure où de plus en plus de nos clients se lancent dans la transformation numérique, aussi bien concernant leurs produits que leurs ateliers de fabrication. Cette stratégie nous a permis de devenir le partenaire de prédilection de plus de 300 clients internationaux. Cette reconnaissance de la part d'ISG confirme la valeur et l'impact de notre entreprise. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d'ingénierie, la recherche et le développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et d'essais tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle inclut 69 entreprises figurant au classement Fortune 500 et 57 des principales entreprises ER&D à l'échelle mondiale, dans les secteurs des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications, de la haute technologie et des processus. Au 31 mars 2022, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 20 800 employés répartis dans 17 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux, et 89 laboratoires d'innovation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.ltts.com/

