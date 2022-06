Ara Partners acquiert Genera, le plus grand fabricant intégré de pâte agricole non ligneuse et de produits en fibre moulée en Amérique du Nord





Ara Partners fournit également du capital de croissance pour développer plusieurs installations d'emballage durable et augmenter considérablement la capacité de production à travers les États-Unis

HOUSTON, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- Ara Partners (« Ara »), une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements de décarbonisation industrielle, a annoncé aujourd'hui avoir acquis Genera Energy Inc. (« Genera »), un fabricant de pâte agricole non ligneuse et de produits en fibre moulée. Ara a également engagé jusqu'à 200 millions de dollars de capital supplémentaire pour soutenir une expansion significative de l'entreprise de pâte à papier et d'emballage durable.

L'usine de production de Genera à Vonore, dans le Tennessee, est la plus grande usine verticalement intégrée de pâte agricole non ligneuse et de fibres moulées d'Amérique du Nord. Elle fournit à ses clients des produits de pâte non ligneuse et de fibres moulées d'origine nationale et fabriqués dans le pays. Le produit de l'investissement d'Ara sera utilisé pour développer d'autres installations de fabrication intégrées et accroître la capacité de production de fibres moulées à Vonore, ce qui permettra de produire chaque jour plus de 5 000 000 de récipients à emporter, d'assiettes, de bols et d'autres produits d'emballage alimentaire et de consommation, tous fabriqués entièrement à partir de cultures de fibres et de résidus agricoles locaux.

Ensemble, Ara et l'équipe de direction de Genera étendront l'empreinte de production de l'entreprise aux États-Unis afin de répondre à la demande croissante d'emballages durables d'origine locale. En s'associant avec des agriculteurs américains pour fournir des fibres agricoles cultivées à des fins spécifiques, Genera crée des opportunités économiques pour les communautés rurales en préservant l'utilisation des terres tout en offrant une solution écologiquement supérieure, biodégradable et compostable au problème croissant de la pollution plastique mondiale. Genera est prêt à capitaliser sur la croissance explosive du marché de l'emballage durable, bénéficiant de facteurs favorables structurels, y compris la délocalisation des chaînes d'approvisionnement, et les entreprises et les consommateurs recherchant des alternatives durables aux plastiques.

L'équipe de direction de Genera est composée de gestionnaires expérimentés et d'opérateurs techniques possédant une expertise approfondie des chaînes d'approvisionnement en biomasse agricole. Genera est bien positionnée pour servir cette industrie naissante à croissance rapide grâce à ses relations établies avec les matières premières et ses engagements d'achat avec des clients de renom.

« Il est urgent de trouver des solutions au problème croissant de la pollution par les plastiques à usage unique dans le monde, qui entraîne une demande insatiable de produits en fibre moulée d'origine nationale », a déclaré Kelly Tiller, PDG de Genera. « Nous sommes fiers de nous associer à Ara et apprécions leur soutien à notre mission et leur riche expérience dans la mise à l'échelle des opérations de fabrication et la création d'entreprises durables. »

« L'équipe de Genera possède l'expérience opérationnelle, les relations stratégiques et la volonté de construire la principale plateforme d'emballage durable en Amérique du Nord », a déclaré Troy Thacker, associé directeur chez Ara Partners. « Nous avons été incroyablement impressionnés par la profondeur des connaissances de l'équipe en matière de biomasse et de fibres moulées, ainsi que par l'immense intérêt des clients qu'elle a suscité dans les domaines de la restauration, de l'emballage de consommation et des fournitures médicales. Nous sommes ravis de nous associer à Kelly et à son équipe pour conduire cette prochaine phase de croissance. »

Les anciens propriétaires de Genera, WindSail Capital Group, Coppermine Capital et Stairway Capital, conserveront une participation minoritaire au sein de la société.

Ian Bowles, directeur général de WindSail Capital Group, a déclaré : « Nos co-investisseurs et nous-mêmes sommes heureux qu'Ara Partners fasse avancer Genera en lui apportant le capital et l'expertise nécessaires pour débloquer le potentiel de changement de jeu de l'emballage en fibre agricole. »

Jefferies LLC a agi en tant que banque d'investissement et conseiller financier et Paul Hastings, LLP a agi en tant que conseiller de Genera.

England & Company, LLC et FocalPoint Partners, LLC (une société financière de B. Riley), ont agi en tant que conseillers financiers et White & Case LLP en tant que conseillers d'Ara.

À propos d'Ara Partners

Ara Partners est une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements de décarbonisation industrielle. Ara Partners investit dans les secteurs de l'industrie et de la fabrication, des produits chimiques et des matériaux, de l'efficacité énergétique et des carburants verts, ainsi que de l'alimentation et de l'agriculture, en cherchant à créer des entreprises ayant un impact significatif sur la décarbonisation. Il opère depuis ses bureaux de Boston, Massachusetts, Houston, Texas et Dublin, Irlande. Ara Partners a clôturé son deuxième fonds avec environ $1,1 milliard d'engagements de capitaux en septembre 2021. Pour plus d'informations sur Ara Partners, veuillez consulter le site Web www.arapartners.com.

À propos de Genera

Genera est une société américaine verticalement intégrée de pâte agricole non ligneuse et d'emballage durable. La société a son siège à Vonore, dans le Tennessee, où elle exploite une usine intégrée de pâte à papier non ligneuse et une usine de fabrication de fibres moulées capables de produire 36 000 tonnes de pâte agricole par an.

