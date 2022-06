Le premier ministre Trudeau annonce du soutien de la part du Canada pour faire face à la crise mondiale de la sécurité alimentaire





KIGALI, Rwanda, le 23 juin 2022 /CNW/ - L'insécurité alimentaire a augmenté de façon considérable à l'échelle mondiale au cours des dernières années, et elle est maintenant exacerbée par l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. Les pays du monde entier, y compris de nombreux États membres du Commonwealth, subissent les effets de cette situation sur les systèmes alimentaires mondiaux et locaux, et ces effets sont plus fortement ressentis par les personnes les plus vulnérables et celles qui sont déjà confrontées à des crises humanitaires.

Aujourd'hui, à la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth à Kigali, au Rwanda, le premier ministre Trudeau a annoncé l'octroi de 250 millions de dollars pour aider à résoudre la crise mondiale de la sécurité alimentaire. Ce financement permettra de répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels croissants à l'échelle mondiale, particulièrement ceux des personnes les plus vulnérables, en mettant l'accent sur l'Afrique subsaharienne.

Ce financement aidera les principaux partenaires humanitaires canadiens et internationaux dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition à aider plus de personnes dans un plus grand nombre d'endroits en leur fournissant des services vitaux. Ces services comprennent l'aide alimentaire, des fonds et des bons d'urgence ainsi que des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, souvent utilisés pour nourrir d'urgence des enfants souffrant de malnutrition. Cette aide est particulièrement importante pour les enfants qui vivent dans une situation de crise et qui sont confrontés à une faim et à une malnutrition aiguës, ou pour les parents qui ont à peine assez de nourriture pour nourrir leurs enfants, mais qui vont eux-mêmes souffrir de la faim.

Le soutien annoncé aujourd'hui s'appuie sur des engagements antérieurs visant à répondre aux besoins alimentaires et nutritionnels mondiaux. En 2022, le Canada a déjà consacré 514,5 millions de dollars à l'aide humanitaire d'urgence en matière d'alimentation et de nutrition.

Depuis 2020, le Canada a affecté plus de 3 milliards de dollars à l'aide humanitaire axée sur l'égalité des genres dans le monde. Cela comprend un soutien à l'alimentation et à la nutrition d'urgence, à l'approvisionnement en eau potable, à des services d'assainissement, à des soins de santé d'urgence et à des abris temporaires pour aider à répondre aux besoins les plus pressants des personnes en situation de crise. Ces fonds s'ajoutent à d'autres investissements dans le domaine du développement international en faveur de solutions agricoles adaptées au climat et fondées sur la nature qui aident les petits exploitants agricoles à faire face aux effets des changements climatiques afin qu'ils puissent continuer de produire des aliments sains et nutritifs.

L'insécurité alimentaire dans le monde n'entraîne pas seulement la faim, la famine et la mort. Elle peut aussi accroître l'instabilité et mener à des conflits. Les stocks mondiaux de céréales sont très bas, les chaînes d'approvisionnement sont fragiles et soumises à des pressions et la hausse des coûts menace la productivité agricole. Par conséquent, les prix des aliments augmentent rapidement et n'ont jamais été aussi élevés. L'inflation des prix des aliments est devenue la principale préoccupation immédiate ayant aussi une incidence directe sur les Canadiens. Le Canada continuera de prendre des mesures pour s'attaquer aux causes et aux conséquences de la crise alimentaire mondiale, en collaboration avec d'autres pays, afin de renforcer la résilience, de remédier aux vulnérabilités sous-jacentes et de lutter contre les causes fondamentales de l'insécurité alimentaire. Pour le bien de l'économie mondiale et des Canadiens, il est important d'investir dans la sécurité alimentaire, et le Canada continuera de le faire.

Citation

« L'invasion de l'Ukraine par la Russie n'a fait que compromettre davantage les chaînes d'approvisionnement alimentaire mondiales, à un moment où de nombreuses personnes sont déjà menacées de famine en raison de la sécheresse et d'autres chocs subis par le système alimentaire. Le Canada est inébranlable dans son engagement à assurer l'accès des personnes les plus vulnérables à des aliments nutritifs en tout temps. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

En mars 2022, les prix mondiaux des aliments ont atteint un sommet historique, dépassant toutes les grandes crises alimentaires jamais observées (1974-1975, 2008-2009, 2011-2012).

Depuis le début de l'année, le Canada a déjà consacré 514,5 millions de dollars à l'aide alimentaire et nutritionnelle humanitaire.

L'Alliance mondiale pour la sécurité alimentaire a été officiellement lancée en mai 2022, lors de la réunion des ministres du Développement du G7 en Allemagne.

Le 6 mai 2022, à l'Organisation mondiale du commerce, le Canada a coparrainé une déclaration sur un commerce ouvert et prévisible des produits agricoles et alimentaires. Signée par 26 pays, cette déclaration a été faite en réponse à la crise alimentaire causée par l'invasion de l' Ukraine par la Russie.

par la Russie. Le Canada a pris des mesures pour augmenter sa production alimentaire afin de répondre à la demande mondiale. La superficie totale consacrée au blé canadien devrait augmenter de 7 % au cours de la présente campagne agricole. En mai 2022, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada a annoncé de nouveaux investissements pour aider les agriculteurs canadiens à acheminer davantage de céréales, de grains et d'avoine vers les marchés internationaux.

Liens connexes

