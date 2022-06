Investissement en infrastructures municipales - Le gouvernement du Québec octroie 1,9 M$ pour un projet novateur en eau potable à Laverlochère-Angliers





LAVERLOCHÈRE-ANGLIERS, QC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, est fier d'annoncer, au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, qu'une somme de 1 900 000 $ est accordée à la Municipalité de Laverlochère-Angliers pour un projet novateur qui permettra aux citoyennes et citoyens d'avoir accès à de l'eau potable de qualité.

Le réseau d'aqueduc du secteur Angliers fait l'objet d'avis d'ébullition récurrents depuis plus de 30 ans et il est en bonne partie désuet. En raison, notamment, de la composition du sol rendant difficile et très coûteuse la mise en place d'un système de traitement centralisé, une solution alternative qui consiste à installer des systèmes individuels de traitement de l'eau potable sera mise en place via le réseau d'aqueduc actuel. À terme, si le projet s'avère concluant, cette initiative novatrice pourrait être offerte à d'autres municipalités aux prises avec des problématiques similaires.

Citations :

« Il est essentiel que les Québécoises et Québécois aient accès à une eau de qualité, et c'est pourquoi notre gouvernement contribue à hauteur de 1,9 M$ pour mettre de l'avant un projet qui alimentera la population du secteur Angliers en eau potable. Cette solution novatrice pourrait d'ailleurs être ultimement reproduite dans d'autres municipalités du Québec, et je m'en réjouis! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« À titre de ministre responsable de la région, je sais que cette solution était attendue depuis très longtemps et je me réjouis pour les gens du secteur Angliers qui en bénéficieront. Les retombées positives de cette initiative seront multiples, favorisant notamment un milieu de vie plus sécuritaire. Je suis persuadé que les problématiques d'eau potable seront sous peu histoire du passé à Laverlochère-Angliers! »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

« Je remercie le gouvernement du Québec pour son précieux soutien financier. Ensemble, nous avons travaillé fort pour élaborer un projet qui améliorerait la qualité de l'eau potable des résidents du secteur Angliers et nous détenons maintenant une solution. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir mettre en place ce projet novateur, et ce sont nos citoyennes et nos citoyens qui seront les premiers à en bénéficier. »

Daniel Barrette, maire de Laverlochère-Angliers

Fait saillant

L'aide financière provient du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2022-2032. Ce dernier prévoit des investissements de plus de 7,4 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Liens connexes

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 23 juin 2022 à 10:23 et diffusé par :