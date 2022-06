Black Professionals in Tech Network Inc. et TD lancent une plateforme de formation pour aider à créer de nouvelles voies d'embauche et de recrutement dans le secteur des technologies





Le camp d'entraînement « Training to Desk » aide les professionnels noirs à lancer une carrière en technologie en leur offrant une possibilité de placement à la TD Bank après l'obtention de leur diplôme.

TORONTO, le 23 juin 2022 /CNW/ - Black Professionals in Tech Network (BPTN), la plus grande communauté noire de professionnels de la technologie et des affaires en Amérique du Nord, a annoncé le lancement de l'Obsidi Academy, une plateforme d'entraînement pour les ingénieurs de l'ensemble du système destiné aux personnes d'origine noire afin de les aider à lancer des carrières dans la technologie auprès des meilleurs employeurs au Canada. Le Groupe Banque TD (TD) est le commanditaire du lancement et l'employeur fondateur de l'Obsidi Academy et embauchera des diplômés de la plateforme de formation dans des cohortes au cours des trois prochaines années, à compter de la cohorte inaugurale de 2022. La TD a travaillé avec BPTN pour aider à concevoir et à lancer cette plateforme de formation dans le but d'étendre ce modèle à d'autres employeurs.

Des professionnels noirs de tout le Canada seront formés par l'Obsidi Academy de BPTN dans des technologies de niche, la première cohorte se concentrant sur la formation à des rôles d'ingénieurs complets. BPTN offrira aux professionnels participants une voie sûre pour entrer dans l'industrie de la technologie, un espace dans lequel les professionnels noirs continuent d'être largement sous-représentés. La TD sera en mesure de tirer parti de ce bassin établi de professionnels noirs diversifiés et hautement qualifiés pour combler ses postes dans le domaine des technologies ouvertes.

« Les développeurs d'applications par pile complète sont très demandés dans l'industrie technologique. Cependant, les établissements d'enseignement canadiens ne génèrent pas le même nombre de diplômés noirs dans les domaines STIM que dans d'autres communautés. Au lieu de laisser les employeurs se battre pour les professionnels de la technologie dans le bassin de talents actuel, BPTN vise à introduire une nouvelle source de talents générés au sein de la communauté professionnelle noire », a déclaré Lekan Olawoye, fondateur et chef de la direction de BPTN.

Plus tôt cette année, la TD a annoncé son intention d'embaucher plus de 2 000 employés dans le domaine des technologies afin de stimuler les investissements de TD dans les nouvelles technologies pour appuyer les innovations pour les clients. La Banque s'est engagée à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Elle a établi des relations avec des entreprises comme BPTN pour aider à établir un bassin de talents diversifiés et à parrainer des groupes qui se concentrent sur l'avancement des professionnels noirs sur le marché du travail.

« À la TD, notre culture unique repose sur un engagement soutenu envers la diversité et l'inclusion. Nous sommes déterminés à offrir aux collègues un environnement inclusif où ils peuvent s'engager dans un travail significatif et enrichissant, » a déclaré Tim Clark, premier vice-président et chef des placements, pour les Plateformes commerciales, l'Architecture et l'ingénierie, et président du Comité sur l'inclusion et la diversité des plateformes et des technologies à la TD. Nous sommes heureux de tirer parti de notre relation de longue date avec le BPTN pour aider à créer une voie locale pour les professionnels noirs où les membres peuvent s'engager, apprendre et développer leur carrière en tant que professionnels de la technologie. »

Les demandes sont maintenant ouvertes pour la première cohorte qui commencera en septembre 2022. Les participants au programme n'auront pas besoin d'expérience préalable en matière de technologie et recevront une allocation mensuelle de 2 000 dollars en plus de la valeur du programme de trois mois. Consultez www.obsidi.com pour postuler et en savoir plus.

« Obsidi Academy est le moteur de changement dont l'industrie a besoin. Il s'agit d'une occasion pour l'industrie de former directement les étudiants et de s'assurer qu'ils sont bien préparés pour réussir sur le marché du travail concurrentiel d'aujourd'hui et qu'ils sont prêts dès le premier jour », ajoute M. Olawoye. « Nous sommes ravis que la TD soit à l'avant-scène et qu'elle se tienne aux côtés de BPTN pour appuyer le lancement de ce nouveau produit et cette nouvelle façon de recruter. Alors que nous cherchons à trouver de véritables solutions pour régler le problème de la diversité qui afflige l'industrie technologique, Obsidi Academy changera la donne pour de nombreuses entreprises qui se joindront aux professionnels noirs. »

Cette semaine, BPTN et la TD ont également annoncé leur intention d'accueillir le sommet mondial de la technologie 2022, le plus grand rassemblement mondial de professionnels noirs en Amérique du Nord. Cet événement annuel appuie l'avancement des professionnels noirs dans une industrie qui manque encore de diversité.

À propos de Black Professionals in Tech Network Inc.

Black Professionals in Tech Network (BPTN) est la plus importante communauté noire de professionnels de la technologie en Amérique du Nord. Fondée en 2018, BPTN comble les lacunes du réseau dans l'industrie de la technologie en offrant aux professionnels noirs des domaines technique et des affaires un accès au parrainage de cadres supérieurs, au renforcement des compétences et à un solide réseau de pairs pour mettre leur carrière à niveau. BPTN s'associe à des entreprises pour attirer, embaucher et maintenir en poste des talents noirs. Avec plus de 50 000 membres et 66 clients, BPTN a lancé Obsidi, une plateforme de réseautage polyvalente de choix pour les professionnels qui cherchent à apprendre, à grandir et à mettre leur carrière à niveau.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement appelées le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). Avec plus de 85 000 employés, le Groupe Banque TD est la sixième banque qui compte le plus de succursales en Amérique du Nord. Elle sert plus de 26 millions de clients provenant de trois principaux secteurs, et elle exerce ses activités dans plusieurs emplacements situés dans les grands centres financiers à travers le monde : Les services bancaires de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements directs TD et TD Assurance; des services bancaires de détail aux États-Unis, y compris TD Bank, America's Most Convenient BankMD, TD Auto Finance U.S., Gestion de patrimoine TD (États-Unis), et un investissement dans The Charles Schwab Corporation; et des services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. La TD se classe également parmi les chefs de file mondiaux en matière de services financiers en ligne, comptant plus de 15 millions de clients actifs en ligne et mobiles. La TD avait un actif de 1,8 billion de dollars canadiens le 30 avril 2022. La Banque Toronto-Dominion négocie sous le symbole « TD » aux Bourses de Toronto et de New York.

