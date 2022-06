La Solution d'infrastructure intelligente de Velodyne Lidar déployée à Helsinki dans le cadre d'un projet d'amélioration de la sécurité routière





Velodyne Lidar, Inc. (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a annoncé aujourd'hui que sa Solution d'infrastructure intelligente (IIS) était déployée à Helsinki, en Finlande, afin de collecter les données de trafic, et d'améliorer la sécurité routière. Le projet a démontré le haut niveau de précision et de valeur de l'IIS en matière de comptage et de classification du trafic multimodal, ainsi que dans le cadre de la détection et du contrôle des collisions évitées de justesse.

Le projet a été dirigé par le Forum Virium Helsinki et la ville d'Helsinki, en collaboration avec Nodeon Finland et Commsignia. La Solution d'infrastructure intelligente, qui combine les capteurs lidar primés de Velodyne avec le logiciel d'IA de Bluecity, a été utilisée pour contrôler le flux de trafic au niveau de trois intersections, dans la zone dynamique de Jätkäsaari, à Helsinki. Par ailleurs, l'une de ces trois intersections a été équipée en bord de route d'une unité de système de transport intelligent coopératif (C-ITS), afin de permettre plusieurs expérimentations adressant des messages d'avertissement aux conducteurs, concernant les usagers vulnérables de la route au niveau de l'intersection.

Dans le cadre du projet, l'IIS a permis un comptage d'une précision moyenne de 97 pour cent, concernant le trafic de véhicules ainsi que celui des vélos et des piétons. La solution a également démontré son efficacité dans la détection de situations de collisions évitées de justesse, telles que les traversées au feu rouge et en dehors des passages piétons, ce qui fournit de précieuses informations pour la mise en place d'améliorations de la gestion du trafic, pour une meilleure sécurité. Les prochaines étapes du projet incluent le développement supplémentaire de capacités de classification des véhicules, l'élaboration d'une solution à utilisation mobile pour la mesure du trafic à court terme, ainsi que la création d'une interface entre l'IIS et les contrôleurs de la signalisation routière.

« Velodyne Lidar a démontré sa capacité à générer avec fiabilité et précision des informations de trafic concernant la circulation aux intersections et impliquant véhicules, piétons et vélos, notamment des données de volume, de classification, de direction, de trajectoire et de vitesse », a déclaré Janne Rinne, directrice de projet au sein du Forum Virium Helsinki. « La solution fournit des données précises de détection en temps réel, afin de soutenir plusieurs solutions de sécurité C-ITS, telles que les avertissements relatifs aux usagers vulnérables de la route, qui peuvent contribuer à améliorer la sécurité routière. »

« Notre Solution d'infrastructure intelligente fournit les données dont les planificateurs des transports ont besoin pour comprendre les problèmes liés aux réseaux routiers, et pour adopter une approche proactive en matière de sécurité pour les véhicules et les usagers vulnérables de la route », a déclaré Laura Wrisley, vice-présidente principale en charge du chiffre d'affaires mondial chez Velodyne Lidar. « Notre solution ouvre la voie en matière de transformation des infrastructures, afin de rendre les communautés plus intelligentes et plus sûres. »

À propos de la Solution d'infrastructure intelligente

La Solution d'infrastructure intelligente assure la surveillance et l'analyse du trafic, afin d'améliorer la sécurité routière, l'efficacité et la qualité de l'air, tout en aidant les agglomérations urbaines à planifier des systèmes de transport plus intelligents et plus sûrs. La solution complète est mise en oeuvre sur trois continents, grâce à des systèmes déployés au Texas, en Floride, dans le Nevada, en Californie, dans le New Jersey, dans le Missouri, et au Canada.

Les capteurs lidar de Velodyne n'identifient pas les caractéristiques faciales des individus, une préoccupation importante pour les applications civiles. Le lidar offre un avantage de confidentialité par rapport aux systèmes uniquement à caméra, dans la mesure où le lidar n'enregistre pas les informations telles que la couleur des cheveux ou de la peau. Les capteurs lidar de Velodyne recueillent des données de manière fiable, sous toutes les conditions d'éclairage et météorologiques, permettant une exploitation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

En améliorant la fluidité du trafic et en réduisant les embouteillages, la Solution d'infrastructure intelligente favorise l'efficience énergétique et réduit les émissions de gaz à effet de serre, pour un avenir plus durable. Récemment, la solution a remporté le prix de l'innovation SXSW 2022, décerné dans le cadre des conférences et festivals South by Southwest.

Pour en savoir plus sur la Solution d'infrastructure intelligente, contacter le service des Ventes de Velodyne : 669.275.2526, [email protected].

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne Lidar (Nasdaq : VLDR, VLDRW) a inauguré une nouvelle ère de technologie autonome avec son invention de capteurs lidar à vision panoramique en temps réel. Velodyne, leader mondial dans le domaine du lidar, est célèbre pour son vaste portefeuille de technologies lidar révolutionnaires. Les solutions logicielles et de capteurs révolutionnaires de Velodyne offrent une flexibilité, une qualité et des performances répondant aux exigences de nombreux secteurs, notamment de la robotique, l'industrie, les infrastructures intelligentes, les véhicules autonomes, et l'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS). Par le biais d'une dynamique d'innovation continue, Velodyne cherche à transformer l'existence des personnes et des collectivités, en favorisant une mobilité plus sûre pour tous.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, ceci concernant, sans limitation, toutes déclarations autres que celles relatives à des faits historiques, y compris, et sans limitation, toutes déclarations sur les marchés cibles de Velodyne, ses nouveaux produits, ses efforts de développement et ses concurrents. Lorsqu'ils sont utilisés dans le présent communiqué de presse, les mots, tels que « estimer », « projeter », « s'attendre à », « anticiper », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « croire », « chercher à », « pouvoir », « futur », « devoir », « proposer », « l'emploi du futur et du conditionnel, ainsi que les variations de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles ne sont pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'hypothèses, ainsi que d'autres facteurs importants, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de Velodyne, et susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels de ceux dont il est question dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs importants susceptibles de faire varier les résultats réels comprennent, entre autres : les incertitudes concernant la réglementation gouvernementale et l'adoption de lidar, l'impact incertain de la pandémie de COVID-19 sur les activités de Velodyne et sur celles de ses clients ; la capacité de Velodyne à gérer la croissance ; la capacité de Velodyne à exécuter son plan d'affaires ; les incertitudes liées à la capacité des clients de Velodyne à commercialiser leurs produits et à l'acceptation finale de ces produits par le marché ; le taux et le degré d'acceptation par le marché des produits de Velodyne ; le succès d'autres produits et services concurrents liés à lidar et aux capteurs qui existent déjà ou qui pourraient devenir disponibles ; les incertitudes liées au litige actuel de Velodyne et au litige potentiel impliquant Velodyne ou à la validité ou à la force exécutoire de la propriété intellectuelle de Velodyne ; ainsi que les conditions économiques et commerciales générales ayant une incidence sur la demande des produits et services de Velodyne. Pour en savoir plus sur les risques et les incertitudes associés à l'activité de Velodyne, veuillez consulter les sections Rapport de gestion et analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation (« Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations »), et Facteurs de risque (« Risk Factors ») dans les documents déposés par Velodyne auprès de la SEC, notamment, et sans y être limité, son rapport annuel sur Formulaire 10-K, et ses rapports trimestriels sur Formulaire 10-Q. Toutes les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse sont basées sur les informations dont dispose Velodyne à la date de publication. Velodyne n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prévisionnelles, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

