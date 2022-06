CACHE Consulting et Solutions Beyond Technologies font équipe pour accompagner le secteur public dans sa prochaine grande vague de transformation numérique





MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW Telbec/ - Solutions Beyond Technologies est fière d'annoncer un solide partenariat avec CACHE Consulting pour tous les projets SAP de transformation numérique dans le secteur public.

En tant qu'actionnaire majoritaire, Solutions Beyond Technologies offrira son expertise pour soutenir l'expansion de CACHE Consulting et ainsi desservir l'ensemble des clients SAP des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux.

En combinant leurs forces - la connaissance approfondie de CACHE Consulting des solutions SAP pour le gouvernement fédéral et l'expertise pointue de Solutions Beyond Technologies avec les dernières technologies SAP S/4HANA - les deux partenaires seront mieux positionnés pour soutenir l'ensemble des organisations du secteur public dans leur transition vers SAP S/4HANA.

« Il s'agit d'une avancée importante pour CACHE Consulting puisque nos clients et nos consultants auront la possibilité de tirer parti des meilleures connaissances de SAP S/4HANA sur le marché canadien », affirme Victoria Fisher, présidente-directrice générale de CACHE Consulting.

« Au cours des prochaines années, le secteur public canadien utilisant SAP, dont le gouvernement fédéral, accélérera sa transformation numérique avec SAP S/4HANA. Nous sommes très fiers de nous allier à CACHE Consulting en tant que partenaire d'implantation SAP S/4HANA. Nous croyons fermement que nos nombreuses années d'expérience avec SAP S/4HANA profiteront aux clients et aux consultants de CACHE Consulting », ajoute Luc Dubois, chef de la direction de Solutions Beyond Technologies.

À propos de Solutions Beyond Technologies

Fondée en 2005, l'entreprise est passée de 100 à plus de 400 professionnels au cours des 5 dernières années. Elle dessert plus de 150 entreprises dans ses 6 emplacements au Canada, aux États-Unis, en France et en Afrique du Sud. Reconnue comme l'un des 20 meilleurs lieux de travailtm au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada, l'entreprise offre des services qui couvrent chaque étape du cycle de transformation : les services-conseils fonctionnels et techniques intersectoriels, l'expérience client, la gestion de projet, l'hébergement infonuagique, l'informatique décisionnelle et l'amélioration continue des activités et de la performance des entreprises.

www.beyondtechnologies.com/fr

À propos de CACHE Consulting

Fondée en 1983, CACHE Consulting s'occupe principalement de fournir une expertise SAP au gouvernement fédéral par l'entremise de consultants indépendants. Le réseau de consultants de l'entreprise participe aux projets SAP depuis l'implantation initiale par le gouvernement du Canada en 1997 et continue de soutenir toutes les initiatives de migration SAP.

http://cacheconsulting.ca/

SOURCE Beyond Technologies

Communiqué envoyé le 22 juin 2022 à 11:18 et diffusé par :