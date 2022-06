L'Empire Vie lance son propre illustrateur d'assurance vie et maladie développé à l'interne : l'illustrateur d'assurance eVision, qui offre une manière améliorée de générer des illustrations sans exiger de téléchargement





KINGSTON, ON, le 22 juin 2022 /CNW/ - Grâce au nouvel illustrateur basé sur le Web de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (l'Empire Vie), il est plus facile et plus rapide que jamais pour les conseillers et les conseillères de générer des illustrations d'assurance.

« Notre objectif est d'améliorer le processus d'illustration d'assurance afin de continuer à perfectionner la soumission de propositions d'assurance vie numérique, précise Mike Stocks, vice-président et chef du marketing, Marchés individuels. L'illustrateur d'assurance eVisionMC (« eVision ») s'appuie sur le succès des versions Web et logicielle de notre plateforme Envision, que les conseillers et les conseillères utilisent depuis des années et connaissent bien, et y ajoute de nouvelles fonctionnalités fondées sur leur rétroaction ».

Visant à implémenter des principes modernes et une conception conviviale, l'équipe de développement interne s'est axée sur huit améliorations majeures pour renforcer la capacité de générer des illustrations pour les conseillers et les conseillères. L'illustrateur eVision tire parti d'une plateforme adaptative principalement conçue pour les appareils mobiles, laquelle s'intègre directement au processus réputé de soumission de propositions d'assurance vie en ligne Rapide & Complet.

Parmi les améliorations que propose le nouvel illustrateur eVision figurent les éléments suivants :

Lancement automatique de deux écrans de saisie pour les propositions d'assurance vie conjointe ou multiple sur le même onglet

pour les propositions d'assurance vie conjointe ou multiple sur le même onglet Ajout d'un nouveau sommaire détaillé de l'imposition sur l'assurance vie à notre portefeuille d'assurance vie temporaire Série Solution

à notre portefeuille d'assurance vie temporaire Série Solution Société titulaire identifiée plus tôt qu'avant dans le processus d'illustration

qu'avant dans le processus d'illustration Interface et sommaire de l'utilisateur redessinés suivant des principes de conception actualisés et offrant une expérience utilisateur simple, rapide et facile

suivant des principes de conception actualisés et offrant une expérience utilisateur simple, rapide et facile Rapports actualisés et faciles à lire que les conseillers et les conseillères peuvent facilement expliquer à leur clientèle, même par téléphone

que les conseillers et les conseillères peuvent facilement expliquer à leur clientèle, même par téléphone Génération automatique du taux d'imposition marginal ou des sociétés en fonction de la province, selon le type de propriété sélectionné

en fonction de la province, selon le type de propriété sélectionné Actualisation du calcul du sommaire en temps réel lorsque les données de l'illustration changent

lorsque les données de l'illustration changent Calculs du montant de la protection et de la prime

Puisque l'illustrateur eVision est une application Web, il ne nécessite aucune installation ni aucun téléchargement. Les mises à jour s'effectuent automatiquement et la plateforme est toujours à jour. Il est possible d'accéder à eVision à partir de n'importe quel appareil ou système d'exploitation (que ce soit iOS ou Windows).

« Nous savions que le développement d'une solution à l'interne pouvait prendre du temps, mais que cela allait nous permettre de réagir à la rétroaction des utilisateurs et des utilisatrices plus rapidement que si nous utilisions une plateforme gérée par un tiers. Si nous souhaitons que de plus en plus de conseillers et de conseillères adoptent le processus Rapide & Complet, il est essentiel que nous soyons attentifs à la rétroaction des utilisateurs et des utilisatrices afin d'améliorer continuellement le processus en fonction de cette rétroaction. Depuis le lancement de notre application numérique, nous avons apporté plus de 4 000 améliorations au processus, et le lancement de l'Illustrateur d'assurance eVision en fait partie », explique M. Stocks.

La société prévoit que ce lancement encouragera encore plus de conseillers et de conseillères qu'avant à utiliser ses outils numériques basés sur le Web, notamment le nouvel Illustrateur d'assurance eVision, le processus de soumission de propositions d'assurance vie en ligne Rapide & Complet et le portail des conseillers.

À propos de l'Empire Vie

L'Empire Vie est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited fondée en 1923. Elle offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. En date du 31 mars 2022, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,5 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les médias sociaux en recherchant l'identifiant @EmpireVie ou visitez le empire.ca pour obtenir de l'information additionnelle.

