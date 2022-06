Le groupe Dilawri entre sur le marché américain de l'automobile avec les marques emblématiques Ferrari et Maserati





TORONTO, le 22 juin 2022 /CNW/ - Le Groupe de compagnies Dilawri, le plus grand groupe automobile du Canada, a fait son entrée sur le marché américain en acquérant Ferrari of Washington et Maserati of Washington. L'acquisition des concessions de Washington, D.C., est la première expansion stratégique de Dilawri sur le marché américain.

« Dilawri a bâti sa réputation de leader de l'industrie au Canada en représentant avec succès les marques automobiles les plus désirables au monde », a déclaré Kap Dilawri, cofondateur de la compagnie. « Nous pensons que ces concessions seront une excellente occasion d'établir notre présence sur le marché américain. »

Situées dans un centre d'affaires de premier plan dans la région de la capitale nationale, ces concessions de premier plan permettront à Dilawri de démontrer son engagement continu et sa capacité à accueillir et intégrer avec succès des concessions établies dans son portefeuille.

«?Nous sommes convaincus que ces concessions constitueront un ajout remarquable au groupe Dilawri?», a ajouté le cofondateur, Ajay Dilawri. «?Ces marques emblématiques s'alignent sur notre stratégie et ouvrent la porte à de nouvelles possibilités passionnantes sur le marché dynamique de l'automobile en Amérique du Nord.?»

Ettore Gattolin, l'actuel vice-président des fusions, acquisitions et projets spéciaux de Dilawri, deviendra vice-président des opérations américaines.

«?Notre expansion sur le marché américain arrive à un moment opportun, car les deux fabricants prévoient d'introduire de nouvelles offres de produits stratégiquement importants?», a déclaré Gattolin. «?J'ai hâte de travailler avec les meilleures équipes actuellement en place, et de fournir le service client exceptionnel qui est devenu une marque de commerce de Dilawri.?»

À propos des concessions

Ferrari of Washington et Maserati of Washington sont des installations ultramodernes situées à quelques minutes de l'aéroport international de Washington Dulles.

En plus d'être l'une des plus anciennes concessions Ferrari des États-Unis, Ferrari of Washington est la seule concession Ferrari autorisée à Washington, D.C., au Maryland et en Virginie. Elle a été nommée concession de l'année par Ferrari Amérique du Nord.

Au sujet du Groupe de compagnies Dilawri

Le Groupe de compagnies Dilawri est le plus grand groupe automobile du Canada avec 75 concessions franchisées représentant 35 marques automobiles en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, en Ontario et au Québec.

Détenue et exploitée par la famille Dilawri depuis 1985, la compagnie continue de se développer en s'appuyant sur son histoire d'excellence dans l'industrie automobile. Avec plus de 3?000 employés, Dilawri est fière d'offrir des produits et services exceptionnels dans chaque concession.

Pour en apprendre plus à propos du Groupe de compagnies Dilawri, visitez dilawri.ca.

