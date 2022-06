La Couronne-Sud interpelle le gouvernement en matière de mobilité





VAUDREUIL-DORION, QC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Saisissant l'opportunité de la tenue du conseil de la Table des préfets et élus de la Couronne-Sud dans les locaux de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, qui surplombent le seul tronçon de l'autoroute 20 (une infrastructure pancanadienne) à être contraint par des feux de circulation, les membres du conseil interpellent le gouvernement à ce sujet, mais également plus largement en ce qui concerne les questions de mobilité durable sur l'ensemble de la Couronne-Sud.

« La seule section de l'infrastructure pancanadienne que constitue l'autoroute 20 qui soit munie de feux de circulation, est un tronçon de 7 km, situé entre Vaudreuil-Dorion et le pont Galipeault, qui relie L'Île-Perrot à l'Île de Montréal », indique Patrick Bousez, préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. « Non seulement ce tronçon accueille quotidiennement 50 000 automobilistes, mais 75 % des biens échangés par camion entre le Québec et l'Ontario ou les États-Unis transitent par Vaudreuil-Soulanges », ajoute M. Bousez, enjoignant le gouvernement du Québec à accélérer le pas dans la concrétisation du parachèvement de l'autoroute 20 dans ce secteur, un projet à l'étude depuis plus de 50 ans.

Les élu.es se désolent également de constater que le projet de construction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes, dans sa mouture actuelle, n'inclut pas de voie réservée en bonne et due forme pour le transport en commun. Tout au plus, des mesures visant à permettre aux autobus d'utiliser l'accotement sont prévues. Ils demandent donc de bonifier le projet rapidement, afin de ne pas retarder sa réalisation.

Des mythes tenaces à déboulonner

« La part modale du transport en commun dans la Couronne-Sud est largement en-deçà de celle observée à Montréal, Laval ou Longueuil, en grande partie dû au fait que la desserte Est-Ouest a historiquement été négligée », fait remarquer Christian Ouellette, préfet de la MRC de Roussillon et président de la Table. « Le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal doit être considéré comme étant celui d'une métropole polycentrée. Conséquemment, le modèle de développement des services de transport en commun axé sur la desserte du centre-ville de Montréal presqu'uniquement, au détriment des autres pôles d'emploi et d'éducation est complètement dépassé et ne répond plus aux besoins d'aujourd'hui », a-t-il ajouté.

À propos

La Couronne-Sud est l'un des cinq secteurs formant la Communauté métropolitaine de Montréal. Représentant 40 des 82 municipalités et touchant six MRC, elle prend position notamment sur les enjeux de mobilité, de transport, de développement économique, d'aménagement du territoire, d'environnement et de gestion des matières résiduelles. Par l'entremise de ses représentantes et de ses représentants, la Table défend et fait connaitre les consensus et positions stratégiques dont elle se dote auprès des diverses instances, tant sur l'échiquier métropolitain qu'auprès des gouvernements du Québec et du Canada.

