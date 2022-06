Positionnement du Québec ici et sur les marchés internationaux - L'ALLIANCE ANNONCE SES PARTENAIRES DANS LA MISE EN MARCHÉ DU QUÉBEC COMME DESTINATION TOURISTIQUE





QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - À la suite d'un processus d'appel d'offres public rigoureux afin de s'adjoindre les meilleurs partenaires pour l'accompagner dans la réalisation de son mandat de mise en marché de la destination touristique, l'Alliance est heureuse d'annoncer que les firmes retenues sont l'agence Cossette, l'agence Hearts & Science (une division d'Omnicom Media Group), la maison de production Cult Nation et la maison de postproduction Post-Moderne.

Dans le cadre d'une entente d'une durée de trois ans, ces partenaires appuieront l'équipe interne de l'Alliance dans l'articulation des aspects stratégiques, créatifs, tactiques et médiatiques permettant de positionner le Québec et de poursuivre le plein déploiement de la marque Bonjour Québec dont l'Alliance assume la gestion et le développement. Elles contribueront également à créer des concepts uniques et à positionner des contenus ciblés pour mettre en valeur les expériences phares de la destination.

Les quatre entreprises se sont démarquées par la force stratégique de leur équipe, tout en démontrant qu'elles maîtrisent leur domaine d'expertise et agissent comme des leaders dans leur champ d'intervention. Elles se sont également distinguées par leur niveau de préparation, par leur enthousiasme et par le caractère innovant de leur proposition. Elles sont prêtes à soutenir l'Alliance à maintenir les approches de mise en marché avant-gardiste qui l'ont caractérisé depuis les débuts de son mandat en 2016.

L'Alliance de l'industrie touristique du Québec assume avec conviction et agilité la mise en marché du Québec comme destination touristique à l'échelle québécoise, canadienne et internationale dans le cadre du mandat que lui a confié le ministère du Tourisme. Ce modèle unique, issu d'une volonté commune avec l'industrie, vise à propulser la destination avec performance afin de la positionner dans les destinations de premiers choix des voyageurs.euses dans les marchés cibles.

Citations

« Dans le cadre de la relance, nous devons plus que jamais nous unir pour avoir de l'impact dans les marchés afin de faire rayonner le Québec et séduire les voyageurs.euses. En synergie avec nos équipiers.ières internes et les nombreux partenaires engagés dans le mandat qui nous a été confié par le ministère du Tourisme, nous sommes très heureux.euses aujourd'hui de poursuivre notre relation avec des partenaires de confiance et passionnés qui nous aideront à y parvenir. Ils sont toutes et tous dédié.e.s à faire vivre la marque Bonjour Québec ici et au-delà de nos frontières. »

Martin Soucy, président-directeur général de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec

« Cela fait deux ans que nous attendons la relance touristique et nous sommes prêt.e.s plus que jamais. Continuer à propulser la marque Bonjour Québec à travers les marchés et faire du Québec une destination de calibre mondial est une source intarissable de fierté pour nos équipes. »

Louis Duchesne, président, Québec et Est canadien de Cossette

« Nous sommes très heureux.euses de renouveler notre partenariat avec l'Alliance. C'est une fierté pour nous de mettre à profit notre connaissance touristique et notre expertise en gestion et analyse de données afin de déployer des campagnes marquantes pour faire rayonner le Québec partout à travers le monde. »

Karine Courtemanche, cheffe de la direction, Omnicom Media Group - Montréal

« Notre collaboration avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec s'inscrit dans notre mission de faire rayonner la culture québécoise ici comme à l'étranger, comme nous le faisons avec nos artistes, musiciens et réalisateurs, et leurs contenus respectifs.»

Alexandre Auray, producteur exécutif et associé, Gestion Cult Nation Inc.

« L'équipe de Post-Moderne est honorée de poursuivre sa collaboration avec l'Alliance. Les dernières années ont amené leur lot de défis pour le tourisme et nous sommes heureux de contribuer de nouveau à son essor. »

Florence Julien-Gagnier, présidente-directrice générale, Post-Moderne

À propos

L'Alliance de l'industrie touristique québécoise rassemble, concerte et représente les entreprises et les organisations du tourisme. Organisation d'affaires indépendante, l'Alliance est la mandataire de la ministre du Tourisme du Québec pour la mise en marché du Québec sur les marchés canadiens et internationaux. Elle contribue au rayonnement national et international de la destination et à l'accroissement des retombées économiques au Québec et dans ses régions.

