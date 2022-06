Le gouvernement du Québec investit plus de 5 M$ dans les installations de compostage desservant Laval, Pointe-Calumet et Grenville





QUÉBEC, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Un soutien financier de plus de 5 M$ sera octroyé à l'entreprise Mironor de Brownsburg-Chatham pour l'agrandissement de ses installations de compostage. C'est ce qu'a fait savoir ce mardi la députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette. Cette subvention a été accordée dans le cadre du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC).

Au total, les travaux coûteront approximativement 14,3 M$ pour l'ajout d'une plateforme de compostage ouverte de 6 400 mètres carrés et la mise aux normes environnementales d'une plateforme existante. Les installations permettront de traiter les résidus alimentaires et les résidus verts des quelque 383 417 habitants de la ville de Laval, de la municipalité de Pointe-Calumet et du village de Grenville. Une fois les travaux achevés, les deux plateformes de compostage permettront de transformer 27 620 tonnes métriques additionnelles de matières organiques en compost. Ce dernier servira majoritairement à l'aménagement et à l'entretien d'espaces verts et, dans une moindre mesure, à l'agriculture sur les territoires de la grande région des Laurentides. En plus de favoriser l'économie circulaire, l'opération permettra de réduire à terme les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 1 319 tonnes en équivalent CO 2 par an.

« Les matières organiques constituent une grande part des matières résiduelles qui sont présentement enfouies ou incinérées, et notre objectif est d'en valoriser 70 % d'ici 2030. Pour y arriver, nous soutenons le développement d'installations de compostage comme celle de Mironor. Non seulement elles contribuent à améliorer la gestion des matières résiduelles, mais elles participent à la lutte contre les changements climatiques en réduisant les émissions de GES du secteur des déchets, le cinquième en importance au Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Je salue cette magnifique initiative de Mironor, qui se veut un pas de plus vers la fin de l'enfouissement des matières organiques. Par cet engagement financier, notre gouvernement démontre une fois de plus sa volonté d'améliorer notre bilan environnemental. J'invite toute la population à poursuivre le mouvement et à participer à la valorisation de nos matières organiques. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil et vice-présidente de la Commission des transports et de l'environnement

« Mironor est très fière de pouvoir compter sur un soutien financier du gouvernement du Québec pour la concrétisation du projet d'agrandissement de notre centre de compostage situé à Brownsburg-Chatham. En préparation depuis plus de cinq ans, ce projet permet l'ajout d'une nouvelle technologie de traitement en cellules aérées développée par la firme Solinov pour compléter notre installation de compostage en andains retournés. Avec cet agrandissement, qui permettra de traiter près de 30 000 tonnes de matières organiques par année, Mironor consolide son leadership dans ce domaine avec plus de 30 ans d'opération et de développement d'avant-garde. Le centre de compostage de Mironor est en opération depuis 1990 et valorise en aménagement paysager et en agriculture 100 % des composts d'excellente qualité qui y sont produits chaque année. »

Daniel Miron, président de Mironor

À l'heure actuelle, les matières organiques constituent environ 55 % des 5,8 millions de tonnes de matières résiduelles éliminées chaque année au Québec. Le secteur des déchets représente aussi le cinquième émetteur de GES en importance au Québec, avec l'émission d'environ 4,55 millions de tonnes en équivalent?CO 2 par année. La réalisation de ce projet s'inscrit d'ailleurs dans l'une des mesures du Plan pour une économie verte 2030, soit celle consistant à éviter les émissions de méthane issues de la gestion de la matière organique.

par année. La réalisation de ce projet s'inscrit d'ailleurs dans l'une des mesures du Plan pour une économie verte 2030, soit celle consistant à éviter les émissions de méthane issues de la gestion de la matière organique. Afin de détourner de l'élimination la matière organique que la population du Québec produit, le gouvernement du Québec a lancé la Stratégie de valorisation de la matière organique en juillet?2020. Cette stratégie, qui s'accompagne d'un budget de 1,2 G$ d'ici 2030, a notamment permis de bonifier les programmes qui financent la gestion des matières organiques. C'est le cas du PTMOBC, dont le budget total est de 554 M$.

Le PTMOBC offre un soutien financier au milieu municipal et au secteur privé pour l'installation d'infrastructures permettant de traiter la matière organique au moyen du compostage ou de la biométhanisation. Ce programme permet également de réduire les émissions québécoises de GES afin de contribuer à l'atteinte des objectifs québécois en matière de lutte contre les changements climatiques.

Avec le projet annoncé aujourd'hui, le PTMOBC soutient 26 projets de traitement des matières organiques par biométhanisation ou compostage, répartis dans 12?régions. Ces projets représentent des investissements de plus de 327 M$. Quinze de ces projets en sont déjà au stade de l'exploitation.

Pour plus d'information sur le PTMOBC : www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/biomethanisation/index.htm .

. Pour prendre connaissance de la Stratégie de valorisation de la matière organique : www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/organique/index.htm .

