InComm Payments sélectionne Aptitude Accounting Hub





La solution favorisera la progression des initiatives de transformation financière mondiale

LONDRES, 21 juin 2022 /CNW/ -- Aptitude Software est ravi d'annoncer qu'InComm Payments a choisi Aptitude Accounting Hub (AAH), une solution déployée comme un logiciel en tant que service, pour stimuler l'automatisation comptable et l'analyse des données dans l'ensemble de ses activités.

InComm Payments est un fournisseur de technologies de paiement mondial novateur dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie. L'entreprise a mis au point une technologie d'activation au point de vente qui permet aux détaillants d'activer des produits comme les cartes-cadeaux à la caisse. Depuis sa création en 1992, InComm Payments est devenue l'une des plus importantes entreprises de technologie de paiement au monde.

InComm Payments a choisi la solution Aptitude Accounting Hub en fonction de sa facilité de configuration, de sa capacité à mener des analyses de données granulaires et de ses antécédents de réussite sur le marché. La souplesse de la solution et sa facilité d'intégration aux solutions de tiers ont également été des facteurs déterminants.

Voici la déclaration de Dean Thompson, directeur des systèmes financiers chez InComm Payments : « La mise en oeuvre de la solution Aptitude Accounting Hub permettra à notre équipe de comptabilité de se concentrer davantage sur les activités stratégiques et à valeur ajoutée et de consacrer moins d'efforts aux rapprochements manuels et aux calculs chiffrés. Nous pensons que cela nous positionnera pour continuer à nous appuyer sur notre parcours de transformation financière dans son ensemble. »

Alex Curran, vice-président exécutif d'Aptitude pour l'Amérique du Nord, a déclaré : « Aptitude est le fournisseur de choix pour les entreprises qui cherchent à mettre en place un moteur de règles comptables et un sous-traitant pour moderniser leur programme de finances et de comptabilité. La capacité unique de la solution Aptitude Accounting Hub, qui lui permet de centraliser et d'automatiser la comptabilité, tout en fournissant des renseignements utiles, continue d'être un élément important du succès de la transformation numérique des finances. Nous sommes ravis d'ajouter InComm Payments à notre clientèle. »

Aptitude Accounting Hub est la solution de choix pour de nombreuses entreprises à travers le monde. La capacité de gérer des environnements complexes à fort volume et plus de 20 ans de propriété intellectuelle spécifique intégrée (calculs, événements commerciaux, processus et rapports modèles) permettent d'accélérer le processus de mise en oeuvre et de réduire les risques associés à celui-ci.

À propos de InComm Payments

InComm Payments est un fournisseur novateur de technologies de paiement à l'échelle mondiale. Misant sur une technologie dynamique et une expertise éprouvée, InComm Payments offre des plateformes de paiement de bout en bout améliorées et des solutions technologiques financières émergentes grâce à une intégration unique, aidant les entreprises à croître au sein d'un large éventail d'industries, y compris la vente au détail, les soins de santé, le péage et le transport en commun, les mesures incitatives, les paiements mobiles, les monnaies numériques et les services financiers. En donnant accès à des connexions omnicanales et des options de paiement de rechange à une clientèle toujours croissante dans un écosystème de plus en plus numérique, InComm Payments crée des expériences commerciales harmonieuses et précieuses partout dans le monde. Forte de trois décennies d'expérience, de plus de 525 000 points de distribution au détail et en ligne, de 402 brevets mondiaux et d'une présence dans plus de 30 pays, InComm Payments joue un rôle de premier plan dans l'industrie des paiements depuis son siège social d'Atlanta, en Géorgie. Pour en savoir plus, consultez www.InCommPayments.com .

À propos d'Aptitude Software

Aptitude Software aide les entreprises complexes à automatiser et à transformer leurs modèles d'affaires financiers. Nous nous concentrons principalement sur l'accélération de la numérisation de la fonction financière ainsi que sur le déploiement et la gestion des offres d'abonnement à l'échelle mondiale. Nous comptons parmi notre clientèle internationale certaines des plus grandes entreprises au monde. Aptitude Software est une société opérationnelle d'Aptitude Software Group plc. Pour en savoir plus, consultez https://www.aptitudesoftware.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1433370/Aptitude_Software_Logo.jpg

