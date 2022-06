SNC-Lavalin acquiert Flex Process, le spécialiste de l'ingénierie des procédés au Royaume-Uni





MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) - une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde - a finalisé l'acquisition de Flex Process, une entreprise d'ingénierie de premier plan dans les domaines des procédés, de la sécurité et de la simulation numérique qui se spécialise dans le soutien et la transformation des usines de traitement dans un large éventail de secteurs industriels et de l'énergie.

Situé au Royaume-Uni, Flex Process offre une expertise en ingénierie avancée et en jumeau numérique afin de soutenir la conception d'actifs, améliorer l'efficacité d'exploitation, optimiser la durée de vie des actifs et réduire les émissions pour les clients mondiaux dans un certain nombre d'industries énergétiques, notamment électrique et nucléaire, de même que des secteurs industriels comme le fer et l'acier, les produits chimiques et les produits pharmaceutiques.

Jusqu'à présent, Flex Process a travaillé avec SNC-Lavalin sur de nombreux projets, y compris l'installation de technologie de pointe d'hydrogène 3 de la United Kingdom Atomic Energy Authority, la centrale nucléaire Hinkley Point C en Angleterre et une usine de production d'ammoniac au Moyen-Orient.

Cette acquisition augmente la capacité énergétique à zéro émissions nettes de SNC-Lavalin qui est en forte croissance et qui offre des services multidisciplinaires dans ces domaines : électricité et énergies renouvelables, transport et distribution, hydrogène, captage et stockage du carbone, stockage d'énergie et décarbonation industrielle.

« En tant qu'organisation, nous nous sommes engagés à faire progresser les projets net zéro dans le monde entier en exploitant les données et la technologie pour donner à nos clients plus de perspectives et de certitude que jamais auparavant, a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction de SNC-Lavalin.

L'acquisition d'une entreprise très spécialisée dotée d'une expertise pointue renforcera cette offre, alors que nous cherchons à concevoir l'avenir des infrastructures et de la production d'électricité à une échelle propre à relever les défis auxquels notre monde fait face. »

« Flex Process a une feuille de route impressionnante avec une clientèle complémentaire à la nôtre, ce qui ouvrira de nouvelles possibilités de vente de services entièrement intégrés dans des marchés en croissance, a ajouté Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire, SNC-Lavalin. Nous avons hâte de continuer à miser sur le succès que nous avons connu ensemble en travaillant sur les cycles de vie entiers de projets dans des industries complexes. »

Roger Rayner, directeur général et fondateur de Flex Process, a expliqué : « Flex Process a été une pionnière dans la mise au point de nouvelles techniques qui ont permis à nos clients d'optimiser leurs procédés, d'accroître la sécurité et de réaliser leurs plans de décarbonation. En nous joignant à SNC-Lavalin, nous pourrons renforcer ces capacités, contribuer aux projets de décarbonation d'un plus grand nombre de sites dans un plus grand nombre de pays, et proposer un plus grand nombre d'avantages aux clients que nous soutenons déjà. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler au sein d'une entreprise en forte croissance dans le secteur de l'énergie à zéro émissions nettes, afin d'aider les clients nouveaux et actuels à réduire la complexité, à accroître l'efficacité et à trouver d'autres façons de décarboner leurs usines et leurs processus. »

Composée de 11 employés et associés de longue date, l'équipe de Flex Process fera partie du secteur Énergie nucléaire de SNC-Lavalin, une des organisations possédant la gamme de services nucléaires la plus exhaustive au monde et travaillant sur les cycles de vie entiers de projets.

À propos de Flex Process :

Exploitée depuis 2007, Flex Process a constitué une équipe hautement spécialisée qui propose des services de simulation et d'optimisation de procédés, qui veille à la sécurité et à la durabilité des procédés, et qui aide les usines établies à passer au numérique et à numériser les données opérationnelles. Les outils sophistiqués de Flex Process pour la simulation, dont celui servant à la création de jumeaux numériques et aux processus nouvellement conçus, ont permis aux clients de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions, tout en améliorant le rendement des projets et en limitant les risques.

À propos de SNC-Lavalin

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, la technologie et les données pour concevoir, réaliser et exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital. Vous trouverez d'autres nouvelles et renseignements sur le site www.snclavalin.com. Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

SOURCE SNC-Lavalin

Communiqué envoyé le 21 juin 2022 à 07:45 et diffusé par :