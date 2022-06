Unifor Québec lance la campagne « Adoptez un lockouté » en support aux travailleurs et travailleuses de la cimenterie Ash Grove à Joliette





MONTRÉAL, le 21 juin 2022 /CNW Telbec/ - Unifor Québec lance aujourd'hui sa campagne « Adoptez un lockouté » en soutien aux membres de la section locale 177 d'Unifor qui sont en conflit depuis plus d'un an.

« Les membres de la section locale 177 mènent un combat crucial alors qu'ils ne font que défendre leurs droits syndicaux de base. C'est une lutte essentielle que nous nous devons de soutenir adéquatement. Il est primordial qu'une aide financière récurrente soit assurée pour permettre à nos membres de passer au travers de ce lock-out injuste. Voilà l'objectif que nous visons avec cette campagne », explique Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Le syndicat invite donc les membres et sections locales d'Unifor et des autres syndicats à adopter symboliquement un des membres de la section locale 177 en donnant un montant mensuel récurent. « Que ce soit 10 $, 20 $ 30 $ ou plus, ces dons leur permettront de continuer leur combat. De plus, en adoptant un lock-outé, les personnes et groupes donateurs recevront chaque mois des nouvelles de la section locale et des familles en adoption, leur rappelant ainsi qu'il est temps de faire le don mensuel », ajoute M. Cloutier.

Il est possible de contribuer à la campagne en se rendant sur le site www.adoptezunlockoute.org.

Historique du conflit

Les membres de la section locale 177 sont en lock-out illégal depuis le 22 mai 2021 et légalement depuis le 3 juin 2021. Malgré de nombreuses rencontres de négociation, le conflit perdure encore à ce jour.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

