FPI industriel Nexus annonce la date des résultats du T2 2022 et la distribution de juin





MONTRÉAL et TORONTO, 20 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui son intention de publier ses résultats financiers pour le trimestre clos le 30 juin 2022, avant l'ouverture de la Bourse de Toronto le vendredi 12 août 2022.



La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 11h00 heure normale de l'Est le vendredi 12 août 2022 pour passer en revue les résultats financiers et les activités d'exploitation.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 416-915-3239 (région de Toronto) ou le 1-800-319-4610 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l'appel, et demander à joindre la conférence téléphonique FPI Nexus (ou « Nexus Industrial REIT conference call » en anglais).



Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu'au 12 septembre 2022. Pour accéder à l'enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 604-674-8052 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 9113 comme code d'accès.

Distribution de juin 2022

Le FPI versera une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, représentant 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 juillet 2022 aux détenteurs de parts inscrits au 30 juin 2022.

Le plan de réinvestissement de distribution (mieux connu sous l'acronyme anglais « DRIP ») du FPI permet aux détenteurs de parts éligibles de choisir de faire réinvestir la totalité ou une partie des distributions en espèces du FPI dans des parts supplémentaires du FPI. Les détenteurs de parts éligibles qui choisissent cette option recevront ainsi une distribution supplémentaire de parts égale à 4% de chaque distribution qui a été réinvestie par eux en vertu du DRIP.

À propos du FPI industriel Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l'acquisition d'immeubles industriels situés sur les marchés primaires et secondaires du Canada et potentiellement des États-Unis, et à la propriété et à la gestion des immeubles de son portefeuille. À l'heure actuelle, le FPI est propriétaire d'un portefeuille de 106 immeubles comportant une superficie locative brute d'environ 10,5 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 57 992 000 Parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 20 773 000 Parts du FPI.

Pour tout complément d'information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.

