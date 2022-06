PRODUITS KRUGER INAUGURE SON USINE DE SHERBROOKE ET DONNE LE COUP D'ENVOI AU PROJET D'EXPANSION





SHERBROOKE, QC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Produits Kruger a procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de son usine de papier tissu de Sherbrooke, mise en service en 2021, profitant de l'occasion pour faire la première pelletée de terre de son projet d'expansion qui inclut la construction d'une autre usine de papier tissu sur un site adjacent à l'usine de Sherbrooke. Ce projet, qui représente des investissements supplémentaires de 351,5 millions $, concrétisera la vision de l'entreprise de faire de Sherbrooke un pôle majeur de fabrication de produits de papier tissu haut de gamme en Amérique du Nord, grâce notamment à sa machine dotée de la technologie TAD la plus évoluée et la plus performante au Canada. Au total, l'entreprise aura investi près de 1 milliard $ en Estrie depuis 2018.

L'inauguration de l'usine et la pelletée de terre du projet d'expansion se sont déroulées en présence du président du Conseil et chef de la direction de Kruger, M. Joseph Kruger II; du premier ministre du Québec, M. François Legault; du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon; de la députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, Mme Geneviève Hébert; de la mairesse de Sherbrooke, Mme Évelyne Beaudin; du chef de la direction de Produits Kruger, M. Dino Bianco; et du directeur général de l'usine Produits Kruger de Sherbrooke, M. Patrice Bégin.

Citations

« Kruger est un bel exemple de ce qu'on veut accomplir au Québec : propulser l'innovation pour s'adapter aux transformations de l'économie, pour développer chez nous de nouvelles technologies, pour augmenter la compétitivité et la productivité de nos entreprises, pour réduire notre écart de richesse avec l'Ontario. Pour enrichir tous les Québécois! Notre gouvernement est fier d'avoir investi dans l'avenir en contribuant financièrement aux projets innovants de Kruger. On veut travailler avec nos entrepreneurs pour miser sur l'avenir. C'est ainsi qu'on va bâtir ensemble l'économie d'un Québec qui gagne! » - François Legault, premier ministre du Québec

« Avec sa nouvelle usine et une autre déjà en construction, Kruger montre qu'elle est à l'avant-garde dans le développement de nouveaux produits. L'industrie des pâtes et papiers a évolué rapidement ces dernières années et c'est grâce à des entreprises comme Kruger que le Québec continue d'être un leader dans ce domaine. » - Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Le Québec tire sa force d'entreprises performantes comme Kruger pour se distinguer sur les marchés internationaux. Je suis très fière que notre gouvernement l'ait épaulée afin de créer des emplois de qualité dans la région. Je souhaite à toute l'équipe un succès grandissant et durable dans cette nouvelle étape. Vous contribuez à la fierté des gens de l'Estrie et au dynamisme de l'économie de tout le Québec. » - Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Avec ce projet d'expansion, nous sommes extrêmement fiers de concrétiser notre vision de faire de Sherbrooke un pôle majeur pour la fabrication de papier tissu en Amérique du Nord, de même qu'une vitrine technologique extraordinaire qui fait rayonner l'entreprise, la région et le savoir-faire de nos employés. J'en profite pour féliciter tous ceux et toutes celles qui ont participé à la construction de la première usine, ainsi que nos employés de Sherbrooke qui contribuent à son succès au quotidien. » - Dino Bianco, chef de la direction de Produits Kruger S.E.C.

Une réussite exceptionnelle

Érigée dans l'arrondissement de Brompton, en bordure de la rivière Saint-François, l'usine Produits Kruger de Sherbrooke a nécessité près d'un million d'heures de travail et a contribué à la création de quelque 1 700 emplois directs et indirects durant le chantier. Celui-ci s'est terminé au début de 2021, dans le respect de l'échéancier et du budget, malgré les défis de la pandémie.

L'usine, qui emploie 180 personnes, connaît une performance bien au-delà des attentes depuis sa mise en service l'an dernier. Par ailleurs, l'usine a fait l'objet d'investissements supplémentaires de 25 millions $ pour y instaurer des dispositifs d'intelligence artificielle qui en font l'un des établissements les plus performants et les plus avancés au Canada du point de vue technologique.

Mentionnons que l'usine de Sherbrooke a récemment reçu deux prix au 35e Gala Reconnaissance Estrie de la Chambre de commerce et d'industrie de Sherbrooke, soit le prix Entreprise manufacturière et la mention Rayonnement international, deux reconnaissances qui témoignent de l'impact de ce projet, non seulement sur le plan des retombées économiques et de la création d'emplois, mais également sur l'attrait de la région pour les grands investisseurs.

Vaste projet d'expansion

En plus de la construction d'une machine à papier tissu double largeur dotée de la technologie LDC, ce projet d'expansion de 351,5 millions $ comprend l'installation de deux lignes de transformation additionnelles, soit une dans l'usine TAD existante et l'autre dans la nouvelle usine, ce qui portera la capacité de production globale du site de Sherbrooke à plus de 130 000 tonnes métriques de produits de papier tissu de qualité supérieure, incluant notamment Cashmere UltraLuxeMD, ScottiesMD et SpongeTowels Ultra ProMC.

Le chantier, qui s'échelonnera sur environ deux ans, nécessitera quelque 660 000 heures de travail et apportera des retombées économiques substantielles pour la région. Le projet mènera notamment à la création de 141 emplois directs supplémentaires, ce qui portera à 348 le nombre total d'emplois au site de Brompton en tenant compte des employés de la centrale de cogénération à la biomasse de la division des Papiers de spécialité de Kruger. Ces emplois s'ajoutent aux 46 de l'usine Produits Kruger de Lennoxville, pour un total de 394 emplois pour le groupe Kruger en Estrie.

Pour tout connaître des développements de la future usine de l'arrondissement de Brompton, consultez le www.sherbrooke.produitskruger.com.

À propos de Produits Kruger

Produits Kruger est le premier fabricant canadien de produits de papier de qualité à usage domestique, industriel et commercial. La société offre aux consommateurs canadiens des marques reconnues, comme BonterraMC, CashmereMD, PurexMD, SpongeTowelsMD, ScottiesMD et White SwanMD. Aux États-Unis, elle fabrique les produits de marque White Cloud®, de même que plusieurs produits de marques privées. Sa division des produits hors foyer fabrique des produits économiques de qualité et les distribue à une grande variété d'établissements commerciaux et publics. Produits Kruger emploie quelque 2 700 personnes et exploite neuf usines certifiées FSC® (FSC® C104904) en Amérique du Nord. Pour en savoir plus, visitez le www.produitskruger.ca.

À propos de Papiers Tissu KP inc. (PTKP)

PTKP a été créée dans le but d'acquérir une participation économique dans Produits Kruger, et son activité se limite à la détention d'une participation dans cette société en commandite, comptabilisée en tant qu'investissement dans le capital-actions. PTKP détient actuellement une participation de 14,3 % dans Produits Kruger S.E.C. Pour en savoir plus, visitez le www.kptissueinc.com.

À propos de Kruge

La société-mère de Produits Kruger, Kruger inc., est une entreprise familiale de quatrième génération dont le siège social est à Montréal depuis sa fondation en 1904. L'entreprise est un important producteur de produits de papier tissu; de cartonnage 100 % recyclé; d'emballages de carton ondulé; de pâte à papier; de papiers pour publications; de papiers de spécialité; d'énergie renouvelable; de biomatériaux cellulosiques; et de vins et spiritueux. Elle est également l'un des principaux recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. La société Kruger possède des établissements au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, de même qu'aux États-Unis, dans les États du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie, du Kentucky et du Rhode Island. (www.kruger.com).

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, notamment ceux concernant les projets, les attentes, les intentions, les résultats, l'intensité des activités, le rendement, les objectifs ou les réalisations, actuels et futurs, de Produits Kruger, ou tout autre événement ou développement futur. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse portent notamment sur ce qui suit : la capacité projetée du projet de Sherbrooke et la date d'achèvement prévue du projet de Sherbrooke. On reconnaît la nature prospective d'un énoncé à l'emploi de verbes comme « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « croire » ou « estimer », ainsi qu'à l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel, ou de termes ou d'expressions comme « tendance », « potentiel » ou « vraisemblablement », y compris à la forme négative, ou encore de variantes de ces termes ou d'expressions ou d'autres termes analogues. Les renseignements de nature prospective sont fondés sur certaines attentes et hypothèses clés de Produits Kruger. Bien que Produits Kruger estime que ces attentes et hypothèses sont raisonnables, le lecteur ne doit pas s'y fier indûment, puisque rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes. Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, l'intensité des activités, le rendement, les réalisations réels ou les événements et développements futurs de Produits Kruger diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs, y compris les facteurs de risque décrits à la section « Facteurs de risque - Risques propres à l'activité de PK S.E.C. » de la notice annuelle de Papiers Tissu KP Inc. datée du 10 mars 2022 disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

