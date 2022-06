FLO et Hydro-Québec installeront des milliers de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) - le plus important contrat de FLO à ce jour





VILLE DE QUÉBEC, QC, le 20 juin 2022 022 : FLO, une filiale d'AddÉnergie, et Hydro-Québec, propriétaire du réseau de recharge pour VE Circuit électrique, sont heureux d'annoncer leur plus grande collaboration à ce jour. Hydro-Québec a en effet sélectionné FLO afin de doter le Circuit électrique de 7?500 bornes de recharge de niveau 2 d'ici 2026, consolidant les liens solides établis entre les deux sociétés et représentant ainsi le plus important contrat de FLO depuis sa création.

« Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés une fois de plus à titre de partenaire du Circuit électrique à l'occasion de cet appel d'offres », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. « Les bornes de recharge de FLO sont reconnues dans toute l'Amérique du Nord pour être particulièrement robustes, fiables et durables. Voilà presque une décennie que FLO et Hydro-Québec ont commencé à travailler ensemble pour électrifier le Québec et développer l'infrastructure de recharge des VE, contribuant ainsi à améliorer l'accessibilité aux bornes de recharge et à assurer une expérience de recharge fiable. Cette dernière victoire représente un vote de confiance à l'égard des produits et services de FLO, et nous comptons offrir notre soutien continu à Hydro-Québec dans les efforts qu'elle déploie pour accélérer l'électrification des transports, non seulement au cours de la prochaine décennie, mais pour de nombreuses années à venir ».

Les deux grands géants québécois de la recharge pour VE collaborent depuis 2013. Depuis ce temps, FLO a remporté six appels d'offres lancés par Hydro-Québec, en vertu desquels FLO a fourni à Hydro-Québec environ 4 500 bornes de recharge pour VE à travers le Québec, soit environ 3?800 bornes de niveau 2 et 700 bornes de recharge rapide (DC). Ce récent contrat permettra à FLO d'installer presque deux fois plus de bornes de recharge de niveau 2 au cours des quatre prochaines années seulement.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre relation de longue date avec FLO, plus particulièrement à un moment où les gens de partout dans le monde, et les Québécois en particulier, optent de plus en plus pour les véhicules électriques », a déclaré France Lampron, Directrice - Électrification des transports chez Hydro-Québec. « Offrir aux Québécois et aux visiteurs des milliers de bornes supplémentaires grâce auxquelles ils peuvent recharger leurs véhicules à leur convenance, et ce, à des milliers d'emplacements stratégiques est au coeur du plan québécois d'électrification des transports. En tant que chef de file de la transition vers une énergie propre, Hydro-Québec est très fière de cet engagement pour rendre notre collectivité plus écologique et participer à la transition vers des moyens de transport plus respectueux de l'environnement ».

Sur les 7?500 bornes de recharge que FLO fournira en vertu du nouveau contrat conclu avec Hydro-Québec, 3?000 seront des bornes publiques sur rue; 2?000 bornes seront destinées au parc automobile d'Hydro-Québec, et 2?500 seront consacrées à d'autres utilisateurs, tels que les entreprises et les municipalités.

FLO est opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes. Nous luttons contre les changements climatiques en accélérant l'adoption des VE grâce à un modèle d'entreprise verticalement intégré et en offrant aux conducteurs de VE l'expérience de recharge la plus fiable, des centres urbains jusqu'à la campagne. Chaque mois, nous permettons plus de 750 000 événements de recharge grâce à plus de 60 000 bornes de recharge rapide et de niveau 2 déployées dans des lieux publics, commerciaux et résidentiels. FLO opère dans toute l'Amérique du Nord et nos bornes de recharge de haute qualité sont assemblées avec soin au Québec et au Michigan. Pour en savoir plus, visitez flo.com.

Hydro-Québec fournit une alimentation électrique fiable et des services de qualité adaptés aux besoins de ses clients, à des prix concurrentiels. En exploitant des sources d'énergie propres et renouvelables, Hydro-Québec contribue à la richesse collective du Québec tout en jouant un rôle central dans l'instauration d'une économie verte et durable. Reconnue comme un leader de l'hydroélectricité et des grands réseaux électriques, Hydro-Québec aide ses voisins à réduire leur empreinte carbone en valorisant les attributs de son énergie. Convaincue que c'est grâce à l'innovation que tout devient possible, Hydro-Québec élabore des solutions d'avant-garde et partage son expertise pour décarboner l'économie et optimiser la consommation d'énergie.

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public pour véhicules électriques du Québec. Il compte plus de 3 600 bornes de recharge publiques, dont plus de 650 de recharge rapide, déployées dans toutes les régions de la province. Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d'un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 ainsi que d'un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l'application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. Les membres peuvent également utiliser leur carte ou l'application Circuit électrique pour accéder aux bornes de recharge de ChargePoint, du réseau FLO et du réseau public du Nouveau-Brunswick, le réseau branché.

