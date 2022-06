Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés





OTTAWA, ON, le 20 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés :

« Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, nous rendons hommage aux personnes du monde entier qui sont contraintes de quitter leur foyer et leur communauté en quête d'une vie meilleure. Nous saluons leur courage et nous réaffirmons notre engagement à garder nos frontières et nos coeurs ouverts à ceux qui fuient la violence et la persécution.

« Le thème de cette année est "Chacun. Partout. Tout le temps. Toute personne a droit à la sécurité." (en anglais seulement). Depuis longtemps, le Canada accueille fièrement les personnes en quête de sécurité, peu importe leur identité ou leur lieu d'origine. L'année dernière, le Canada était le premier pays de réinstallation de réfugiés au monde, aidant ces derniers à jeter des bases et à commencer une nouvelle vie ici. Depuis 1980, le Canada a accueilli un million de réfugiés, et le Budget 2022 propose d'importants investissements pour continuer d'accueillir et de soutenir les nouveaux arrivants.

« Face aux conflits mondiaux, le Canada continuera d'intervenir pour offrir un refuge aux personnes qui fuient pour leur sécurité. Le Canada a pris l'un des plus importants engagements au monde en ce qui concerne la réinstallation des réfugiés afghans, et nous avons accueilli plus de 16?000 Afghans depuis août 2021. En réponse à l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, nous avons accueilli plus de 43?200 ressortissants ukrainiens au Canada. Le gouvernement continue de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, les organismes d'aide à l'établissement et les ONG de tout le pays pour soutenir les Ukrainiens et les membres de leur famille avant, pendant et après leur arrivée au Canada. Nous avons organisé trois vols nolisés fédéraux qui ont amené plus de 950 Ukrainiens et les membres de leur famille au Canada au cours des derniers mois. De plus, nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires de premier plan dans les pays voisins de l'Ukraine pour aider ceux qui ont été forcés de fuir leur foyer.

« Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à réfléchir aux valeurs qui font de notre pays une destination de choix pour ceux qui sont à la recherche d'une vie meilleure : la paix, la liberté, l'égalité et, surtout, l'espoir d'un avenir meilleur. Nous continuerons de montrer au monde entier ce que cela signifie d'être Canadien en continuant d'offrir aux personnes dans le besoin un endroit sûr où elles se sentiront chez soi. Les réfugiés font partie intégrante du tissu de nos communautés partout au pays; ils créent des entreprises, font du bénévolat pour aider les personnes dans le besoin et contribuent pleinement à nos économies locales. Ils font du Canada un pays meilleur. »

