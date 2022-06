AVIS AUX MÉDIAS - Conseils aux PME : comment faire face aux turbulences économiques et financières et éviter l'insolvabilité





MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Avec la fin des principales mesures d'aide gouvernementale aux entreprises, une conjoncture qui entraîne une hausse des taux d'intérêt, des pressions inflationnistes et un risque de récession, plusieurs PME sont aux prises avec un vent de face, alors que d'autres voient la tempête parfaite poindre à l'horizon.

Dans ce contexte instable et turbulent, les conseillers en redressement financier et syndics autorisés en insolvabilité de Raymond Chabot, filiale de Raymond Chabot Grant Thornton, souhaitent offrir des conseils aux entrepreneurs et dirigeants afin qu'ils évitent le pire, soit la faillite de leur organisation.

Force est de constater que l'insolvabilité des entreprises québécoises est à la hausse au cours des derniers mois. Selon les données les plus récentes, la moyenne des quatre premiers mois de 2022 représente une hausse de 27 % de dossiers déposés par des entreprises, comparativement à la même période l'an dernier.

Quels sont les signes avant-coureurs de difficultés financières? Y a-t-il des facteurs déterminants à considérer pour redresser son entreprise? Comment éviter l'insolvabilité? Par le biais des médias, toutes ces questions pourront être traitées afin de permettre aux leaders d'affaires de mieux naviguer dans les eaux financières tumultueuses que plusieurs traversent ou traverseront dans un proche avenir.

Pour mieux soutenir les dirigeants des entreprises d'ici à garder le cap sur la croissance, les représentants des médias sont invités à communiquer avec Marine Detraz, conseillère en communications et affaires publiques à [email protected] ou au 514 705-8096, pour planifier une entrevue avec un syndic autorisé en insolvabilité de leur région.

