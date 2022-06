Ultimaker propose le premier kit d'extension Métal pour l'impression 3D professionnelle





Ce nouveau kit est la première solution dédiée d'Ultimaker pour l'impression 3D de pièces métalliques et a été développé en collaboration avec des partenaires de l'industrie pour être compatible avec l'imprimante Ultimaker S5

UTRECHT, Pays-Bas, 20 juin 2022 /PRNewswire/ -- Ultimaker, leader mondial de l'impression 3D professionnelle, a annoncé l'extension de sa plateforme Ultimaker avec un kit d'extension Métal, rendant l'impression 3D métallique plus accessible et abordable. Les ingénieurs qui utilisent le nouveau kit pourront produire des applications capables de supporter de fortes contraintes mécaniques et thermiques au même temps.

Le kit d'extension Métal d'Ultimaker est explicitement conçu pour éliminer les ralentissements et les limites des processus existants en fournissant aux utilisateurs tous les articles dédiés et toutes les fonctionnalités et connaissances pour maximiser l'efficacité des processus. Le nouveau kit est livré avec des matériaux qui sont automatiquement reconnus par l'imprimante grâce au NFC et permet de passer de l'impression de plastique à l'impression de métal efficacement sur la même machine. Le lancement du kit d'extension Métal d'Ultimaker est accompagné par l'introduction des nombreux functionalitee' nécessaires a' l' impression des pièces métalliques dans version Ultimaker Cura 5.1 qui apporte ainsi la plus grande selection de fonctionnalités nécessaires pour préparer des pièces métalliques sur la plateforme Ultimaker.

Andrea Gasperini, chef de produit chez Ultimaker, a déclaré : « Le kit d'extension Métal Ultimaker est particulièrement adapté à l'impression de petites quantite' des pièces non standard telles que des outils, des prototypes fonctionnels et des composants auxiliaires. Le kit donne accès à un flux de travail d'impression 3D complet et validé sur une plateforme ouverte qui offre résultats et temps de production qui sont normalement offert par des solutions complètes d'impression de pieces métalliques mais qui sont bien plus cher pour les clients. »

Le nouveau kit comprend :

Tous les articles requis pour la préparation des pièces métalliques, de l'impression jusqu'à l'accès aux services de post-traitement, les matériaux et un ensemble de print cores dédiés qui permettent de processer soit le filament métallique (Ultrafuse® 17-4PH) que la couche de support Ultrafuse®, en permettant une totale liberté de conception. Pour ce Kit, Ultimaker a développé un nouveau Print Core DD 0.4 très résistante à l' abrasion crée pendant l' impression de la couche de support.

Accès au contenu exclusif de l'Ultimaker 3D Printing Academy ? développé en collaboration avec l'équipe de BASF Forward

Printing Academy BASF Forward Accès au portail de gestion de déliantage et de frittage de BASF, pour le post-traitement de la pièce imprimée dans une pièce métallique.

Firat Hizal, chef des systèmes métalliques chez BASF Forward AM : « Ce pack tout-en-un unique d'Ultimaker déverrouille l'impression 3D métallique sur des plateformes ouvertes comme Ultimaker S5, rend la technologie MFFF plus accessible et abordable. Tous les composants et accessoires nécessaires sont inclus dans le kit, ce qui facilite le passage de l'impression de pièces plastiques directement a' l' impression des pièces métalliques et assiste les utilisateurs tout au long du processus, étape par étape de a à z. Nous sommes heureux de compléter ce kit avec nos filaments Ultrafuse® et de proposer une étape de post-traitement simplifiée à un prix concurrentiel grâce à nos partenaires de déliantage et de frittage situés dans différentes regions dans le monde entiere. »

Le kit d'extension Métal Ultimaker sera disponible en Amérique du Nord, en Chine, en Europe et au Royaume-Uni en juillet 2022. Le contenu du Kit varie selon les pays. Pour plus d'informations sur la solution Metal FFF : www.ultimaker.com/metal

Ultimaker??

Fondée en 2011, Ultimaker a pour mission d'accélérer la transformation vers des solutions flexibles, puissantes et durables. 380 employés collaborent dans le monde entier pour fournir une plateforme qui permet aux clients de profiter pleinement de l'écosystème unique d'Ultimaker, qui offre la plus grande diversité de produits et de services d'impression 3D du secteur.?Ultimaker fournit une intégration transparente du matériel informatique, des logiciels et des matériaux qui fonctionne, tout simplement.?

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1840305/Ultimaker_Metal_Expansion_Kit.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488711/Ultimaker_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 juin 2022 à 05:25 et diffusé par :