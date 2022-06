/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Mise à jour des activités du Panier Bleu/





MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités le lundi 20 juin, sur le coup de 8h45, à une conférence de presse qui fera non seulement le point sur les activités et fonctionnalités du Panier Bleu, mais qui lèvera également le voile sur un projet important pour le secteur du commerce de détail.

Cette conférence de presse se fera notamment en présence du ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon ; de la Première vice-présidente Stratégie, Marketing et Services aux particuliers chez Desjardins, Mme Nathalie Larue ; du Chef Gestion des revenus et clients chez Lightspeed, M. Jean-David Saint-Martin et du directeur général du Panier Bleu, M. Alain Dumas.

RSVP obligatoire : pour participer, les représentants des médias n'ont qu'à confirmer leur présence au : [email protected]. Le lieu exact pour participer à la conférence sera transmis par la suite.

Quoi

Mise au point des activités du Panier Bleu

Dévoilement d'un grand projet sur l'avenir du commerce de détail au Québec

Quand

Lundi 20 juin, à 8h45

Où

Montréal, Qc.

Qui

M. Pierre Fitzgibbon , ministre de l'Économie et de l'Innovation

, ministre de l'Économie et de l'Innovation Mme Nathalie Larue , Première vice-présidente Stratégie Marketing et Services aux particuliers, Desjardins

, Première vice-présidente Stratégie Marketing et Services aux particuliers, Desjardins M. Jean-David Saint-Martin , Chef, Gestion des revenus et clients, Lightspeed

, Chef, Gestion des revenus et clients, Lightspeed M. Alain Dumas , Directeur général, Le Panier Bleu

