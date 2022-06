Cavli Wireless s'apprête à dévoiler la prochaine génération d'IdO basée sur LPWAN avec le module IdO cellulaire intelligent C42GM à Embedded World 2022, en Allemagne.





Cavli Wireless participera à l'édition Embedded World 2022 à Nuremberg, en Allemagne, du 21 au 23 juin 2022. L'événement Embedded World est le plus grand salon au monde pour tout ce qui concerne l'embarqué, des systèmes électroniques à l'intelligence distribuée, en passant par l'Internet des Objets, l'électromobilité, l'efficacité énergétique et bien plus encore. La société exposera ses solutions de connectivité IdO dans le hall 5, stand no : 5-362.

La première vitrine sur le stand Cavli sera le nouveau lancement du module IdO cellulaire intelligent compatible C42GM LTE CAT M1/ NB1/NB2, qui peut être déployé dans le monde entier, ce qui en fait une solution idéale pour la logistique, l'automobile, les systèmes de suivi des véhicules, et bien plus.

Le C42GM est un module cellulaire intelligent compatible LTE CAT M1/NB1/NB2 (extensible à la Version 14), basé sur la version 13 du 3GPP, livré avec une eSIM intégrée. Le profil d'autonomie de la batterie du C42GM est de dix ans grâce à la capacité de mode veille prolongée. Il est également livré avec une capacité GNSS et radio Sigfox intégrée qui peut équiper les OEM pour explorer les cas d'utilisation qui nécessitent l'approche LPWAN hybride. Comme l'a déclaré John Mathew, architecte technologique en chef chez Cavli Wireless, « l'eSIM intégrée associée à une connectivité mondiale préchargée consolide davantage le C42GM en tant que module IdO cellulaire lPWAN le plus puissant au monde. »

Grâce à Hubble Stack Intelligence, C42GM peut être géré via Hubble Lens, une fonctionnalité de diagnostic à distance avancée de la plate-forme de gestion IdO Cavli Hubble, dans laquelle un client ou un ingénieur de support Cavli peut diagnostiquer, surveiller et déboguer à distance l'appareil de terrain sans intervention physique, ouvrant ainsi la voie à la véritable mise à l'échelle de l'IdO.

En raison des solides partenariats d'opérateurs de Cavli dans l'UE, nous avons une vaste empreinte à travers l'Europe pour notre offre de connectivité LTE locale et LTE-M, qui est inégalée dans l'industrie en termes de qualité de service et de prix.

Rejoignez Cavli Wireless le 22 juin à 16h00 GMT et participez au forum des exposants au cours duquel Thomas Fesquet, Business Engagement Manager pour Cavli Wireless dévoilera le C42GM pour nos clients européens et partenaires technologiques en visite à l'événement Embedded World. Regardez cette vidéo de Cavli Wireless pour plus d'informations https://www.youtube.com/watch?v=DfyRiYjpkdM

« L'événement Embedded World 2022 est le premier salon professionnel permettant aux entreprises technologiques du monde entier de présenter leurs offres phares », a déclaré Tarun Thomas George, directeur de l'exploitation chez Cavli Wireless. « Nous sommes ravis de faire partie de cet événement prestigieux, de partager la scène aux côtés de poids lourds de l'industrie, et de démontrer au monde comment Cavli Wireless démocratise l'Internet des Objets ».

À propos de Cavli Wireless

Cavli Wireless conçoit et fabrique des modules intelligents IdO cellulaires de qualité industrielle qui améliorent la fiabilité des équipements et accélèrent les processus de développement pour diverses applications. Tous les modules intelligents de Cavli sont dotés d'une connectivité cellulaire mondiale via une fonctionnalité eSIM intégrée qui fournit aux utilisateurs une tarification des données internationale abordable, une gestion simplifiée des appareils et une gestion centralisée des abonnements, via l'interface en nuage exclusive Cavli Hubble.

À propos d'Embedded World

Chaque année, l'Embedded World Exhibition & Conference à Nuremberg offre à la communauté embarquée l'occasion d'en apprendre davantage sur les innovations, d'échanger des idées et de maintenir et d'établir des contacts précieux. Les exposants présentent l'état de l'art sur toutes les facettes des technologies embarquées, des composants, modules et systèmes complets aux systèmes d'exploitation et logiciels, outils matériels et logiciels, et services liés aux systèmes embarqués.

