Québec procède à un ajustement exceptionnel de la valeur des traitements sylvicoles en forêts publique et privée





QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) procède, pour la saison d'exploitation 2022-2023, à un ajustement de la valeur des traitements sylvicoles en forêts publique et privée. Cette mesure exceptionnelle est évaluée à plus de 20 M$. Elle permettra de financer la majoration des coûts d'exploitation attribuable notamment à l'augmentation du prix du carburant.

Le Bureau de mise en marché des bois révise annuellement les taux pour les traitements sylvicoles en forêts publique et privée qui se dérouleront durant la saison d'exploitation à venir. Cette révision se compose d'une indexation et de modifications répondant à des enjeux soulevés par les intervenants lors des périodes de consultation. Les taux d'indexation sont obtenus à partir des indices de prix publiés par Statistique Canada et propres à chaque type de dépenses.

Cette année, les prix de l'ensemble des types de dépenses, y compris le carburant, ont connu une augmentation exceptionnelle par rapport à la période de référence utilisée pour le calcul des taux d'indexation.

Soucieux d'accompagner les entreprises sylvicoles et d'assurer le traitement des superficies prévues dans les stratégies d'aménagement, le MFFP s'assure, par cette mesure exceptionnelle, de tenir compte de la hausse actuelle des prix, d'offrir aux entreprises les liquidités pour entreprendre les travaux et de restreindre l'impact sur les superficies à traiter

