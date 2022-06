Le gouvernement du Canada continue d'appuyer l'industrie de la pêche du Nunavut





CanNor injecte plus de 2,4 millions de dollars dans trois projets axés sur la recherche, la formation et la mise en marché

Iqaluit, NU, le 16 juin 2022 /CNW/ - La pêche et de la chasse au phoque font parties intégrantes des traditions et de la culture inuites depuis de nombreuses générations, et leurs industries sont une pierre angulaire de l'économie du Nunavut, créant des emplois pour les Inuits et stimulant la croissance économique dans les collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, a annoncé des investissements fédéraux de plus de 2,4 millions de dollars, par le truchement de CanNor, pour appuyer trois projets liés aux pêches au Nunavut. Ces projets poursuivront les progrès réalisés au Nunavut en vue de mettre en place une industrie de la pêche durable, adaptée et inclusive.

L'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor) continue d'assurer un important soutien aux industries de la pêche et de la chasse au phoque du Nunavut. CanNor travaille de concert avec des ministères fédéraux et des partenaires, y compris le gouvernement du Nunavut, des entreprises et des partenaires inuits pour investir dans d'importantes activités de recherche, de mise en marché et de formation professionnelle dans l'industrie des pêches.

CanNor investit dans des projets de pêche au Nunavut

CanNor verse 1,2 million de dollars à la Nunavut Fisheries Association pour surveiller la durabilité des stocks et explorer la possibilité d'ajouter de nouvelles espèces aux pêches commerciales du Nunavut. L'initiative comprendra des méthodes de recherche visant à réduire les impacts environnementaux de la capture de poissons et d'autres créatures marines non ciblés, ainsi que du chalutage.

Le gouvernement du Nunavut reçoit 1,14 million de dollars de CanNor pour accroître les données de surveillance disponibles sur le flétan noir et l'omble chevalier. Le projet offre également une formation aux pêcheurs communautaires pour qu'ils développent des pêches à petite échelle, ainsi que des activités de marketing et de recherche pour le secteur de la chasse au phoque. Enfin, le Nunavut Fisheries and Marine Training Consortium (NFMTC) a reçu 100 000 dollars pour élaborer un nouveau plan stratégique qui améliorera la formation des pêcheurs inuits grâce à un programme de mentorat.

Le financement de ces projets contribue à la croissance économique du Nunavut, appuie l'innovation dans un secteur industriel clé et favorise la durabilité des pêches du territoire.

Citations

« Nous travaillons de concert avec le gouvernement du Nunavut, les entreprises et les partenaires inuits et les groupes environnementaux pour réaliser des investissements ciblés dans la recherche, la formation et le marketing afin de soutenir les industries de la pêche et de la chasse au phoque du territoire. Notre gouvernement comprend à quel point l'industrie de la pêche est essentielle, car elle fournit des emplois et offre un développement économique durable aux Nunavummiut. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Le gouvernement du Nunavut s'est engagé à appuyer les activités de pêche de subsistance et de pêche commerciale de notre territoire, et ce, dans le cadre de notre mandat de Katujiiluta. Le financement de CanNor permet de nous assurer que nous respectons notre engagement. Nous apprécions son soutien aux industries de la pêche et de la chasse au phoque »

- L'honorable David Akeeagok, ministre du Développement économique et des Transports

« La Nunavut Fisheries Association (NFA) est reconnaissante du soutien continu apporté par CanNor aux importantes initiatives de recherche sur les pêches et les écosystèmes menées par notre industrie dans le Nord. Ce soutien de 1,2 million de dollars sur deux ans permettra à la Nunavut Fisheries Association de poursuivre son travail pour combler d'importantes lacunes dans l'information dans notre région, tout en stimulant le développement durable des pêches au profit des Nunavummiut. »

- Brian Burke, directeur général, Nunavut Fisheries Association

Les faits en bref

Le financement des trois projets provient du programme IDEENord de CanNor et du Programme d'opportunités économiques pour les Autochtones du Nord (POEAN).

Le programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord (IDEENord) réalise des investissements fondamentaux dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider les résidants du Nord des territoires à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada . Le programme met l'accent sur quatre domaines prioritaires : la croissance économique et le développement sectoriel; l'expansion des entreprises, la productivité et l'innovation; le développement d'infrastructures économiques à petite échelle; et l'infrastructure économique de base.

. Le programme met l'accent sur quatre domaines prioritaires : la croissance économique et le développement sectoriel; l'expansion des entreprises, la productivité et l'innovation; le développement d'infrastructures économiques à petite échelle; et l'infrastructure économique de base. Le POEAN compte deux volets de financement. Le Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE) a pour but de rehausser la capacité de développement économique des collectivités autochtones et d'accélérer le développement économique dans les trois territoires. Le Programme de développement de l'entrepreneuriat et des entreprises (DEE) apporte aux entrepreneurs et aux entreprises autochtones du soutien par projet pour leur permettre de mener des activités qui favorisent la création et la croissance d'entreprises autochtones.

