Roq.ad lève 7 millions de dollars en série A pour garantir l'adressabilité du marketing numérique et la conformité au GDPR dans un avenir sans cookie





DNX Ventures, OCA Ventures et AperiamVentures soutiennent Roq.ad afin d'assurer l'avenir du marketing numérique mondial sans les cookies tiers.

PALO ALTO, Californie, 16 juin 2022 /PRNewswire/ -- Roq.ad (prononcé rock-ad), le principal fournisseur de résolution d'identité conforme à la GDPR/CCPA, probabiliste et multifacteur desservant l'Europe et l'Amérique du Nord, vient d'annoncer un financement de série A de DNX Ventures, OCA Ventures et AperiamVentures pour 7 millions de dollars.

« Nous voulions des investisseurs capables d'apporter une réelle valeur ajoutée à notre activité, des équipes qui comprennent à la fois le besoin évident d'Identity Graph à l'épreuve du temps et la complexité technique des big data et de l'IA », a déclaré le cofondateur et PDG de Roq.ad, Carsten Frien. « Nous avons en vue une expansion au-delà de l'adtech, dans le commerce électronique, la cybersécurité et d'autres marchés où notre Identity Graph peut ajouter une valeur significative dans un avenir sans cookie tout en maintenant la conformité de la vie privée dans un environnement règlementaire en constante évolution ». DNX, OCA et AperiamVentures complètent parfaitement nos ambitions. »

« Roq.ad a démontré, grâce à une technologie innovante et une croissance rapide, le besoin urgent d'une approche GDPR avant tout pour le courtage d'identifiants dans un futur sans cookie tiers. Les marques sont confrontées à un défi de personnalisation des services et de concurrence plus rapide pour les nouveaux clients dans un marché numérique. Roq.ad offre la réponse au moment où les voies d'accès aux identifiants se réduisent, tout en préservant les exigences d'opt-in et en respectant les règlementations. Nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir de Roq.ad et nous avons hâte de l'aider à gagner le jeu de l'identification universelle, de la bonne manière?», a déclaré Mitch Kitamura, Managing Partner chez DNX Ventures.

« Roq.ad a connu une croissance impressionnante, triplant l'ARR entre 2020 et 2021, et nous pensons qu'ils sont prêts pour une autre année de forte croissance. Étant donné que notre entreprise se concentre sur la transformation numérique du marketing, nous pensons que les solutions technologiques comme celles de Roq.ad sont essentielles pour les marques qui cherchent à atteindre efficacement les utilisateurs sur tous les appareils dans un avenir où la confidentialité est primordiale?», a déclaré Joe Zawadzki, associé général d'AperiamVentures et fondateur de MediaMath.

« Roq.ad a une échelle incroyable, couvrant 80 % de l'audience en ligne sur les principaux marchés européens tout en se développant rapidement en Amérique du Nord et dans le monde entier. Les plans d'expansion comprennent l'Amérique latine, le Japon et d'autres régions géographiques. Dans un environnement où il est plus difficile que jamais d'atteindre une audience numérique très pertinente, Roq.ad assure l'efficacité budgétaire et la crédibilité de la marque en élargissant les audiences tout en restant conforme au TCF. Roq.ad est en train de bouleverser la catégorie », a déclaré Tamim Abdul Majid, General Partner chez OCA Ventures.

Roq.ad utilisera ce financement pour étoffer ses équipes commerciales et technologiques, alimenter sa croissance dans de nouveaux segments et de nouvelles zones géographiques, et accélérer l'écart entre son produit et ses concurrents.

À propos de Roq.ad

Roq.ad est un fournisseur primé de résolution d'identité et le seul acteur probabiliste indépendant au monde. Les produits de Roq.ad sont utilisés par des annonceurs de marque et de performance de premier plan, des agences médias internationales, des éditeurs, des réseaux publicitaires, des réseaux d'affiliation, des DSP, des DMP et des organisations d'intégration de données. Roq.ad a été fondé à Berlin, en Allemagne, où la législation sur la confidentialité des données est la plus stricte de la planète. Roq.ad s'est vu décerner le sceau e-privacy pour sa conformité en matière de protection de la vie privée depuis sa création en 2015 et est partisan du principe de privacy-by-design. Roq.ad est membre d'organismes industriels clés comme l'IAB et la BVDW et ne traite que des données consenties dans ses produits. Rendez-vous sur le site roq.ad pour en savoir plus.

Contact : Jennifer Deutsch, directrice du marketing

Téléphone : +1.410.294.0205

Email: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1840736/Roq_ad_Raises__7M_Series_A.jpg

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 12:29 et diffusé par :