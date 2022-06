PROLINE+ D'OLG DEVIENT LE PREMIER PARTENAIRE OFFICIEL DE RÉPERTOIRE DE MISES SPORTIVES DE LA MLB EN ONTARIO





TORONTO, le 16 juin 2022 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) et la Major League Baseball (MLB) ont annoncé un partenariat pluriannuel selon lequel le produit de répertoire de mises sportives PROLINE d'OLG devient un partenaire officiel de mises sportives de la MLB; il s'agit du premier partenariat de mises sportives du baseball majeur en Ontario.

OLG devient maintenant un partenaire officiel de la MLB pour les mises sportives par le biais de PROLINE+ offert en ligne et de PROLINE offert chez près de 10 000 détaillants de loterie en Ontario.

L'entente confère à OLG des droits de distribution à l'égard des logos officiels du baseball majeur et des promotions croisées sur les canaux numériques et les réseaux sociaux de la MLB.

« Faire équipe avec une organisation de classe mondiale comme la MLB permet à OLG de créer des expériences interactives uniques pour les amateurs de baseball qui assistent à un match et sur PROLINE+, a déclaré Dave Pridmore, dirigeant principal, Numérique et Stratégie, d'OLG. La véritable valeur de ce partenariat pour OLG réside dans la façon dont il rapprochera encore plus les clients de PROLINE du sport qu'ils aiment de manières jamais vues auparavant. »

« Alors que nous continuons d'explorer d'autres avenues pour mobiliser les amateurs de baseball dans le monde entier par le biais des mises sportives, nous devons trouver des partenaires créatifs et bien informés dans leur région respective, a indiqué Kenny Gersh, vice-président directeur, Développement des affaires, de la MLB. OLG est un partenaire de confiance en Ontario qui a comme vision de nous aider à croître. »

Le partenariat entre OLG et la MLB comprend :

une variété unique de contenu attrayant relatif au baseball sur les plateformes numériques par le biais de PROLINE+;

des droits de distribution consentis à OLG à l'égard des logos officiels du baseball majeur et des promotions croisées sur les canaux numériques et les réseaux sociaux de la MLB;

des jeux numériques gratuits qui seront lancés tout au long de la saison de baseball.

OLG a créé un programme de jeu responsable reconnu mondialement - Jouez sensé - qui propose aux joueurs des outils en ligne et des documents éducatifs afin de les aider à adopter des comportements de jeu positifs en fonction de leurs préférences et de leurs besoins.

Ce partenariat va également de pair avec les vastes mesures en matière de jeu responsable prises par la MLB en vue de protéger l'intégrité du jeu sur le terrain et en dehors.

À propos de PROLINE et de PROLINE+

La totalité des profits tirés de PROLINE et de PROLINE+ sont réinvestis dans la province en vue d'améliorer la qualité de vie de tous les Ontariens. Lorsque vous jouez sur PROLINE et PROLINE+, vous jouez pour l'Ontario.

Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour jouer à PROLINE en magasin chez les détaillants de loterie et de 19 ans ou plus pour vous inscrire à PROLINE+ en ligne et y jouer.

OLG est une source fiable de divertissement par le jeu de calibre mondial des Ontariens.

À propos de la Major League Baseball

La Major League Baseball (MLB) est la plus ancienne ligue sportive professionnelle aux États-Unis; elle compte 30 équipes aux États-Unis et au Canada et représente le niveau de baseball professionnel le plus élevé. Dirigée par le commissaire Robert D. Manfred Jr., la MLB demeure déterminée à avoir une incidence sur les communautés aux États-Unis, au Canada et dans le reste du monde en perpétuant le développement du rôle du sport dans la société et en participant à toutes les facettes des affaires, du marketing, des relations communautaires et des activités de responsabilité sociale en matière de baseball. La MLB se caractérise actuellement par des niveaux sans précédent d'équilibre concurrentiel, continue d'élargir sa portée mondiale par le biais de programmes et de contenus destinés aux amateurs partout dans le monde et a enregistré des records quant aux matchs et au nombre de minutes visionnés cette saison-ci sur MLB.TV. Grâce à la réussite soutenue de MLB Network et de ses plateformes numériques, la MLB continue de trouver des façons novatrices pour que les amateurs profitent du passe-temps national des Américains et d'un sport vraiment universel. Pour en savoir plus sur la Major League Baseball, visitez www.MLB.com (en anglais uniquement).

À propos d'OLG

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

