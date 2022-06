Plus Compagnie propulse sa croissance aux États-Unis en pourvoyant un poste de direction clé et en acquérant sa première agence





La coalition d'agences annonce la nomination de Brian Whipple à la présidence de son conseil d'administration et l'acquisition de l'agence de création Mekanism

QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW/ - Plus Compagnie a annoncé aujourd'hui le premier chapitre de son plan de croissance aux États-Unis, avec l'arrivée de Brian Whipple au poste de président de son conseil d'administration et l'acquisition de l'agence de création Mekanism, établie aux États-Unis.

Fondée en août 2021, Plus Compagnie est née de l'idée que les réseaux d'agences modernes doivent favoriser la diversité des talents, des cultures et des technologies. Dans le cadre d'un nouveau modèle de travail interagences, les équipes complémentaires distinctes de Plus Compagnie proposent des idées technologiques qui apportent une valeur tangible à l'expérience humaine et au succès des clients en amont et en aval.

« Au lancement de Plus Compagnie, notre priorité était d'accroître notre portée et nos capacités aux États-Unis, et les annonces d'aujourd'hui ne sont que les premières étapes de notre plan ambitieux pour poursuivre sur cette lancée », a déclaré Brett Marchand, PDG de Plus Compagnie.

Brian Whipple, ancien PDG d'Accenture Interactive, s'est joint à Plus Compagnie en tant que membre indépendant et président du conseil d'administration pour soutenir les investissements dans les postes de haute direction de l'entreprise et son engagement à l'égard de la collaboration multidisciplinaire et de la technologie, l'objectif étant de faire figure de pionnière dans l'industrie.

« Salué comme l'un des leaders les plus accomplis de notre industrie, Brian sera un atout inestimable pour l'avenir de Plus Compagnie. Il sait comment bâtir et faire croître une entreprise de services de marketing nouveau genre, aux États-Unis et à l'échelle mondiale », a ajouté M. Marchand.

Le 1er juin 2022, Brian Whipple s'est joint aux six membres actuels du conseil d'administration et contribuera à soutenir les objectifs de croissance ambitieux de l'entreprise.

« L'ambition, l'intelligence et la créativité de la coalition Plus Compagnie ne fait aucun doute, et ces caractéristiques inspirent mon engagement personnel à mener un leadership authentique et à privilégier l'expérience humaine pour les clients en amont et en aval, ainsi que les membres de notre équipe mondiale. J'ai décidé d'assurer la présidence du conseil d'administration pour travailler avec les grands leaders de Plus Compagnie et pour continuer à faire ma part dans l'évolution continue de ce marché fascinant », explique Brian Whipple.

Brett Marchand a également annoncé l'acquisition de Mekanism, une agence de création primée comptant 200 employés répartis dans les bureaux de San Francisco, New York, Chicago et Seattle. L'équipe de Mekanism, dirigée par Jason Harris, cofondateur et PDG, allie créativité et performance pour créer de grandes marques.

« Mekanism a trouvé le partenaire parfait. Plus Compagnie aspire à faire grandir notre culture, notre créativité et nos clients. La vision qui consiste à conjuguer créativité et technologie s'harmonise avec notre principal objectif Âme et science », déclare M. Harris. « Nous sommes ravis de nous joindre au groupe talentueux de Plus Compagnie aux États-Unis dans ce nouveau modèle de travail interagences fait pour l'ère moderne des solutions de marketing de classe mondiale. »

À propos de Plus Compagnie :

Fondée en 2021, Plus Compagnie est une alliance du 21e siècle qui regroupe les meilleures forces créatives au monde, en misant sur un nouveau modèle de services intégrés axé sur la collaboration et la synergie. Plus Compagnie rallie plus de 20 agences créatives qui tirent parti de leur connaissance approfondie de la culture, de la technologie et des données. Parmi ses agences figurent We Are Social et ses agences soeurs, Socialize, Hello, Kobe et Metta, fuseproject, All Inclusive Marketing (AIM), Aperture1, Camp Jefferson, Citizen Relations, Cossette, Cossette Média, Eleven, Gene, Impact Recherche, Jungle Media, K72, Level Eleven, Magic Circle Workshop, Magnet, Middle Child, PathIQ, Septième et The Narrative Group (TNG). Plus Compagnie compte plus de 3 000 employé(e)s répartis dans 12 pays en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique.

À propos de Mekanism :

Mekanism est une agence de publicité à service complet qui allie créativité et performance pour créer de grandes marques. Cette approche est baptisée Âme + Science. Avec des bureaux à San Francisco, à New York, à Chicago et à Seattle, l'entreprise collabore avec certaines des marques les plus renommées au monde, notamment Quaker, Amazon, Jose Cuervo, Stitch Fix, Alaska Airlines, Charles Schwab et OkCupid. Mekanism a été nommée sur la liste A d'Ad Age et deux fois sur sa liste des meilleurs employeurs. Plus récemment, Mekanism a été nommée Agence indépendante de l'année et Jason Harris a été désigné PDG de l'année par The Drum. Classée parmi les 10 agences indépendantes les plus efficaces aux États-Unis par l'Effie Index, Mekanism a fait l'objet de reportages dans le New York Times, le magazine Fast Company et l'émission Nightline sur ABC. Ses méthodes de campagne sont étudiées par la Harvard Business School.

Téléchargez les photos ici .

SOURCE Plus Company

Communiqué envoyé le 16 juin 2022 à 09:00 et diffusé par :