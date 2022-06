Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie la Formule Peel

Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 45 000 $ à la Formule Peel, qui aura lieu jusqu'au 18 juin 2022. La ministre du Tourisme et ministre...

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de...