Ressources naturelles Canada lance un appel de propositions en vue de financer des projets de sensibilisation aux combustibles propres

OTTAWA, ON, le 15 juin 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'emploie à bâtir un avenir fondé sur des sources d'énergie à faibles émissions afin de renforcer l'économie, de créer de bons emplois et de soutenir les travailleurs dans nos industries du secteur des ressources naturelles. Pour réaliser son objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, le Canada devra alimenter son économie à deux sources d'importance égale : l'énergie propre et les combustibles (ou carburants) propres. Les combustibles propres devraient jouer un rôle déterminant dans les secteurs difficiles à décarboner, comme l'industrie et le transport de marchandises par véhicules moyens et lourds.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a lancé officiellement un appel de propositions en vue de financer des projets de sensibilisation aux combustibles propres. L'appel vise à recueillir des propositions de projets novateurs qui permettront de sensibiliser davantage les Canadiens et l'industrie et d'approfondir leurs connaissances au sujet de tous les types de combustibles propres et de toutes les technologies connexes en usage dans le secteur. Parmi ces combustibles figurent notamment les biocombustibles, comme l'éthanol cellulosique, le diesel renouvelable, les combustibles synthétiques et le carburant d'aviation durable, de même que les combustibles gazeux, comme l'hydrogène et le gaz naturel renouvelable.

Les projets retenus pourraient proposer des activités comme celles-ci :

élaborer un programme d'études ou du matériel de formation pour un auditoire déterminé;

mettre en place des campagnes de mobilisation et de sensibilisation bien ciblées;

offrir des séances de formation professionnelle en personne, des séances de formation axées sur les compétences pilotées par l'industrie et des centres d'expertise;

créer un portail de ressources ou d'information Web;

mettre en place un programme national ou régional de mentorat ou d'ambassadeurs pour les combustibles propres;

élaborer des guides de bonnes pratiques et des outils éducatifs à l'usage d'auditoires particuliers ou de tous les Canadiens;

exécuter une série de rencontres, de présentations, de démonstrations de technologies ou d'autres activités en personne ou de façon virtuelle.

L'aide financière fournie par Ressources naturelles Canada prendra la forme de contributions non remboursables qui couvriront de 50 à 75 % des coûts totaux des projets admissibles jusqu'à un maximum de 300 000 $ par projet, selon le type d'organisation. Nous encourageons tous les organismes à but lucratif et non lucratif, les établissements universitaires ainsi que toutes les administrations provinciales, territoriales, régionales ou municipales et les collectivités du Canada à soumettre des propositions.

Cet appel de propositions, qui expirera le 13 septembre 2022, accorde une place de première importance à l'équité, la diversité et l'inclusion. Nous sommes conscients des possibilités remarquables que les combustibles propres peuvent représenter pour les organisations et communautés autochtones; Ressources naturelles Canada lancera donc un appel de propositions distinct pour les organisations autochtones cet été.

Ces contributions sont l'un des moyens que prend le gouvernement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 à 45 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030. À l'instar de tout investissement dans les technologies propres, le programme d'investissement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la marche du Canada vers ses objectifs ambitieux de lutte contre les changements climatiques, qui visent à bâtir un avenir sain fondé sur des sources d'énergie propres et abordables pour tous les Canadiens.

Citation

« Le gouvernement du Canada s'emploie à honorer son engagement de réduire les émissions de gaz à effet de serre par la production et l'utilisation de combustibles propres. En finançant des projets de sensibilisation aux combustibles propres, nous approfondirons les connaissances des Canadiens au sujet de ces importantes technologies tout en créant de bons emplois. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Quelques faits

Les combustibles propres sont d'une importance cruciale pour propulser notre avenir et atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Doté d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans, le Fonds pour les combustibles propres ouvre de nouvelles possibilités pour alimenter la transition du Canada vers l'énergie propre. Ce fonds aidera les entreprises canadiennes à produire des combustibles propres, créera jusqu'à 36 000 emplois d'ici 2030 et contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Liens pertinents

