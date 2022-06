KBI Biopharma SA et Selexis SA se déploient en Europe en ouvrant une usine de fabrication de produits biologiques intégrée à Genève, en Suisse





KBI Biopharma SA (KBI) et Selexis SA, deux sociétés JSR Life Sciences, ont annoncé aujourd'hui qu'une installation élargie et entièrement intégrée de services de développement et de fabrication de cellules de mammifères était désormais ouverte et opérationnelle à Genève, en Suisse.

L'installation de pointe intégrée KBI/Selexis d'environ 8733 mètres carrés s'appuie sur la position existante des entreprises sur le marché en combinant un développement de lignées cellulaires (CLD) de premier ordre et la fabrication experte de cellules de mammifères en un seul endroit. KBI et Selexis tirent parti de leur expertise et de leurs services de bout en bout efficaces pour les clients de la biofabrication.

Cette expansion permet la prestation de programmes clients à la pointe de l'industrie, grâce à une qualité, une efficacité et un gain de temps accrus, dans sur un portefeuille diversifié de formats de molécules. Sous un même toit, KBI et Selexis assurent la transfection de lignées cellulaires par le biais de la fabrication de médicaments cGMP, avec les technologies et services spécialisés de développement de lignées cellulaires de mammifères à haut titre de Selexis et la fabrication de médicaments en vrac cGMP de KBI pour les exigences cliniques et commerciales.

« Cette expansion à Genève fournira à nos clients mondiaux des capacités rationalisées pour soutenir les thérapies à base de cellules de mammifères », a déclaré Mark W. Womack, président-directeur général de KBI Biopharma et de Selexis SA. « Avec un point de contact unique pour le développement, le développement de processus et la fabrication de lignées cellulaires de premier ordre, les clients bénéficient d'un accès accru à notre expertise fondée sur les processus et les produits. »

Il a ajouté : « Cette expansion des installations, ainsi que notre expérience dans l'espace, renforcent notre engagement à offrir une expérience transparente à la communauté biopharmaceutique européenne et aux clients du monde entier ».

La plate-forme de développement entièrement intégrée Selexis et KBI a pris en charge plus de 60 programmes de développement clinique, avec une productivité élevée et une qualité de produit robuste. Les deux sociétés ont développé une approche transparente, afin d'optimiser l'expérience client.

« Nous avons toujours été une entreprise fondée sur la science et axée sur le client. Cette expansion à Genève aide nos clients à optimiser leurs processus de biofabrication complexes dans des délais accélérés », a déclaré Ulrich Valley, vice-président directeur des opérations et chef de site chez KBI Biopharma, Genève.

L'usine de KBI Biopharma créera plus de 200 postes techniques dans les domaines du développement, des opérations et de l'assurance qualité. L'installation comprend une suite de laboratoires d'essais analytiques et deux trains de fabrication cGMP à usage unique de 2000 l, avec des processus en aval capables de produire des rendements de 8 à 10 kg par lot.

KBI et Selexis célébreront l'agrandissement de l'installation de Genève maintenant opérationnelle avec des activités d'inauguration et des visites d'installations à partir de juillet 2022.

À propos de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma SA est une filiale en propriété exclusive de KBI Biopharma, Inc. et une société JSR Life Sciences. KBI Biopharma est un organisme mondial de développement et de fabrication sous contrat (ODFC) de premier plan qui met à la disposition des sociétés des sciences de la vie ses compétences et ses services accélérés et pleinement intégrés, axés sur le développement de médicaments et la fabrication de produits biologiques. KBI travaille en étroite collaboration avec chacun de ses plus de 500 clients partenaires afin de personnaliser et de faciliter les programmes de développement de médicaments. En s'appuyant sur des capacités analytiques de classe mondiale, ajoutées à des compétences scientifiques et techniques approfondies, KBI assure des services efficaces aussi bien en matière de développement des processus, que de fabrication clinique et commerciale, régie par les BPF actuelles, et ce, dans le cadre des programmes relatifs aux mammifères, aux microbes et aux thérapies cellulaires. Reconnue pour la qualité de sa fabrication, KBI permet à ses partenaires de proposer des médicaments candidats en clinique et au-delà. KBI dessert ses partenaires mondiaux grâce à ses nombreux sites en Europe et aux États-Unis. www.kbibiopharma.com.

À propos de Selexis SA.

Selexis SA, société JSR Life Sciences, est le leader mondial du développement de lignées cellulaires, grâce à des technologies modulaires de premier ordre et des solutions hautement spécialisées qui permettent au secteur des sciences de la vie de découvrir, développer et commercialiser rapidement des médicaments et des vaccins innovants. Nos partenaires mondiaux ont utilisé les technologies de Selexis pour promouvoir plus de 158 médicaments candidats en développement préclinique et clinique et pour fabriquer dix produits commerciaux. Dans le cadre d'un processus global de développement de médicaments, les technologies de la société réduisent les délais de développement et les risques de fabrication. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.selexis.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

