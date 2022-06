Harmonisation des CHSLD privés - Un pas de plus vers l'équité et la reconnaissance des CHSLD conventionnés





MONTRÉAL, le 14 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) accueille positivement l'avancée importante du projet d'harmonisation des CHSLD privés annoncée aujourd'hui par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais. Par cette annonce, le gouvernement confirme son intention de conventionner à terme l'ensemble des CHSLD : une demande répétée par l'AEPC afin d'assurer des soins équitables et de qualité pour tous les aînés du Québec.

«?Aujourd'hui, le Gouvernement du Québec exprime de façon concrète sa reconnaissance de la qualité des soins et de l'hébergement offert par les établissements privés conventionnés. On ne doit cependant pas minimiser les défis auxquels feront face les nouveaux établissements conventionnés dans les prochaines années. Depuis soixante-cinq ans, les établissements privés conventionnés ont développé un modèle et une expertise unique qui repose sur des valeurs familiales fortes et une gestion de proximité.?», affirme Annick Lavoie.

L'AEPC offre ainsi sa collaboration afin d'assurer une transition réussie des CHSLD privés non conventionnés, mais rappelle que des ressources humaines et financières adéquates seront nécessaires pour faciliter ce changement et soutenir les établissements durant le processus de conventionnement.

Repenser l'hébergement et les soins de longue durée

En tant qu'association qui promeut l'amélioration continue et qui vise l'excellence en matière d'hébergement et de soins, l'AEPC a entamé une réflexion portant sur une vision renouvelée de l'hébergement dans le cadre de son assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 9 juin dernier. Cet exercice a pour but de promouvoir un modèle aligné avec les besoins populationnels tout en permettant à chacun des établissements d'évoluer et de s'améliorer, et ce, malgré la pénurie de personnel actuelle.

«?La crise vécue au cours des deux dernières années a démontré toute l'importance de mieux planifier les soins de longue durée et de s'adapter aux besoins croissants des résidents. Selon les CHSLD privés conventionnés, cela passe par un modèle d'hébergement qui offre un continuum de soins personnalisés, qui favorise l'autonomie, le développement et l'optimisation des compétences, et qui mise sur la satisfaction et le bien-être des personnes hébergées. Les CHSLD privés conventionnés ont toujours été au rendez-vous pour offrir des soins qui répondent aux plus hauts standards de qualité. L'annonce d'aujourd'hui témoigne de la confiance du gouvernement envers les propriétaires, notamment par un engagement contractuel à long terme : le moment est venu de les considérer en tant que véritables partenaires du réseau. Pourquoi ne pas bénéficier davantage de notre expertise, en nous faisant jouer un rôle plus grand dans la décentralisation annoncée par le ministre Christian Dubé, et ce, au bénéfice des aînés du Québec?», poursuit Jean Nadon, président du conseil d'administration.

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 28 propriétaires gestionnaires qui gèrent 59 établissements (57 CHSLD et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soin et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7?000 résidents, soit un peu moins de 20 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD.

